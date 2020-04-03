Erzurum´da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kent merkezinde 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, il dışından kara ve havayoluyla gelecek olanların 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları, bu kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

ARAÇLARIN KENT MERKEZİNE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Ayrıca 'tedarik, üretim zinciri ve sağlık' dışında kalan araçların, 30 Nisan gününe kadar il merkezine girişine de izin verilmeyecek. Cadde ve sokaklarda, 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek. Ayrıca market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-04-03 11:55:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.