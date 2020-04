Bu atıştırmalıklar zararlı değil

Dr. Fevzi Özgönül, çocuklar için sağlıklı atıştırmalar konusunda ebeveynleri uyardı.

Dr. Fevzi Özgönül, “Aslında beslenme konusunda atıştırmak çok sağlıklı bir davranış değildir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yiyecekler tüketildikten sonra öğün araları, kişiye göre değişiklik olsa bile yaklaşık 4 ile 8 saat arası olmalıdır. Fakat çocuklarda metabolizma hızlı ve enerji ihtiyacı çok olduğu için sindirim işlevi 3 saate kadar kısalabilmektedir. Özellikle hareketli ve oyun oynayan çocuklarda daha hızlı acıkma bu nedenle oluşabilir. Bu durumda çocuğun yeni bir öğün alması yerine, öğün arasında bir atıştırmalık alarak gerekli enerjiyi sağlaması daha uygun olur” dedi.

İnsanoğlunun çok değişik besin gurupları ile beslenen ve bu besinleri sindirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar güçlü bir sindirim sistemine sahip olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, “Fakat zararlı atıştırmalıklar, abur cubur tabir ettiğimiz çok kolay şekere dönebilen gıdalar, tatlılar, çikolatalar, unlu gıdalar ve aşırı meyve ile bu mükemmel sindirim sistemini kolaylıkla tembelleştirebiliriz. Sindirim sistemi tembelleştiğinde; artık ekmeksiz doymayız, çok sık acıkırız, tatlı ve hamur işi gıdalar dışındaki yiyeceklere karşı isteksiz oluruz. Sonuç olarak sağlıksız bir sindirim sistemi obezite ve birçok metabolik hastalık diyebiliriz. İşte bu nedenle özellikle çocuklarımızı bu tuzaktan korumak için onların acıktıklarında yemesi için sağlıklı atıştırmalıkları seçmeliyiz. Böylece sindirim sistemlerini her zaman sağlıklı ve güçlü tutabiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklar kolayca şekere dönmeyen ve içeriğinde hem protein, hem yağ, hem de karbonhidratı bir arada barındıran yiyeceklerdir” diye konuştu.

Dr. Özgönül aileleri sağlıklı atıştırmalıklar ile ilgili şu öneriler de bulundu:

“En güzeli ne seçerseniz seçin yanında her zaman fındık, ceviz veya badem olmalı. Meyve seçilecekse; mevsim meyveleri olabilir ve miktarı abartılı olmamalı bir avuç içi kadar olabilir. Kuru kayısı, kuru incir gibi kuru meyvelerden de en fazla 12 adet yeterli olmalı ve her gün tercih edilmemelidir. Ara sıra eskiden pikniğe giderken yapılan kuru köfte gibi besleyici olan seçenekleri de boş geçmemekte yarar var. Marul içerisine börek gibi sarılmış kaşar peyniri, havuç ve salatalık dilimleri de değişik alternatifler olabilir. Önemli olan içerisinde biraz önce size anlattığım gibi sindirim sistemini tembelleştirecek gıda seçenekleri ve kek gibi hazır gıdalardan olmasın yeter. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmıştır. Kesinlikle büyüme çağındaki çocuklarınıza kilo problemi olsun veya olmasın kepek ekmek yedirmeyin. Kepek sindirilmediği için diyet yapanlar tarafından daha az acıkmak için sıkça kullanılır. Fakat kepek aynı zamanda kullananlarda demir ve kalsiyum emilimini de kötü etkilediği için demir eksikliği anemisi yapmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın yemesine müsaade etmemeliyiz.”

