Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu

Erzurum’da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu olduç İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı.
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