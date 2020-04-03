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Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu

İHA

Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.

Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu

Erzurum’da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu olduç İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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