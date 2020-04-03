Pasinler Emniyeti İlçeden çıkışları kontrol altına aldı

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Hıfzıssıhha kararları sonrası Pasinler’den Erzurum’a çıkışlar yasaklandı.

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bugün İl Hıfzıssıhha kararları sonrası Pasinler’den Erzurum’a gidişler yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda Pasinler’de Erzurum’a seyahat izin belgesi olmayan yolculara ilçeden çıkış izni verilmiyor.

Ekiplerce, mücbir sebepleri olan vatandaşlar seyahat izin belgesi alabilmek için ilgili birimlere yönlendirileceği belirtildi.

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