Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı

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Erzurum’da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 1000 TL’lik sosyal yardım ödemeleri ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı.

PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerden oluşan ekipler, sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan evlere giderek, kendilerine teslim edilen zarflar içerisinde bulunan 1000 TL’yi ailelere teslim ediyor.

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