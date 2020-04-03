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Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı

İHA

Erzurum'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı

Erzurum’da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 1000 TL’lik sosyal yardım ödemeleri ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı.
PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerden oluşan ekipler, sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan evlere giderek, kendilerine teslim edilen zarflar içerisinde bulunan 1000 TL’yi ailelere teslim ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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