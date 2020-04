Erzurum'da 2 kişiden fazla bir arada yürüyenleri polis uyardı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 karar aldı. Kararlardan biri ise dışarıda 3 ve daha fazla kişinin yan yana yürümesinin yasaklanması oldu. Cadde ve sokaklarda yaya ve araçla gezen, drone ile de havadan tespit edilen 3 kişi ve daha üzeri gruplar, polis tarafından durdurulup sosyal mesafeyi koruyacak şekilde evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Vali Okay Memiş, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak için bazı kararlar aldıklarını belirtti. Alanın kararlar şöyle:

"İlimize her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, Havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarından ayrılmamalarına, kolluk birimleri tarafından takiplerinin yapılmasına. Kolluk birimleri tarafından havaalanı, otogar ve ilimizin giriş güzergahlarında gerekli çalışmalar yapılıp, ilimize giriş yapacak kişilere 14 gün ev izolasyonunun yazılı olarak tebliğ edilmesine. Bu kişilerden ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki ikaza uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282'inci maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına. İlçelerden İl Merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmemesine, zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapabilmelerine. İlimiz genelindeki cadde ve sokaklarda, üç (3) veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasına, uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine. Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasına. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri tarafından titizlikle yürütülmesine karar verilmiştir."

Kent merkezinde guruplar halinde gezenler ise karardan bilgilerinin olmadığını belirterek, polisin uyarısı üzerine sosyal mesafeyi koruyarak, evlerine döndü.



DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-04-03 16:39:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.