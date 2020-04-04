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Evde başladıkları siperli maske üretimini üniversite bünyesinde sürdürüyorlar Akademisyen ve öğrenciler sağlık çalışanlarına her gün yüzlerce maske üretiyorlar

İHA

Sağlık çalışanları için evlerindeki 3 boyutlu yazıcısıyla siperli maske üretmeye başlayan akademisyen ve öğrenciler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın desteğiyle üniversitede kurulan üretim merkezinde günlük 120 siperli maske üretiyor.

Evde başladıkları siperli maske üretimini üniversite bünyesinde sürdürüyorlar Akademisyen ve öğrenciler sağlık çalışanlarına her gün yüzlerce maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için evlerindeki 3 boyutlu yazıcısıyla siperli maske üretmeye başlayan akademisyen ve öğrenciler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın desteğiyle üniversitede kurulan üretim merkezinde günlük 120 siperli maske üretiyor.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Taha Çağrı Şenocak, sağlık çalışanları için evindeki 3 boyutlu yazıcı ile siperli maske üretimine başladı. Taleplerin artması üzerine Atatürk Üniversitesi rektörlüğünden seri üretim için yardım isteyen Şenocak’a destek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan geldi.
Rektör Çomaklı’nın talimatlarıyla Atateknokent bünyesinde üretim merkezi kuruldu. 4 tane 3 boyutlu yazıcı ve personel yardımının ardından Şenocak ve ekibi sağlık çalışanları için günlük 120 civarı siperli maske üretimine başladı. Üretimin ardından kentteki hastanelere gönderilen maskeler için ise her hangi bir ücret alınmıyor.
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Taha Çağrı Şenocak amaçlarının bu zor günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak olduğunu ifade ederek “İlk olarak üç boyutlu siper maskeleri dört kişi kendi evlerimizde ve ofislerimizde üretmeye çalışıyorduk. Daha sonra sağlık çalışanları tarafından talepler artmaya başladı. Bizde bu kadar talebe yetişemeyeceğimizin farkına vardık. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bize yardımcı olması için iletişime geçtik. Rektörümüz bize Teknokent içerisinde çalışma alanı verdi ve üniversite içerisinde bulunan üç boyutlu yazıcıları bize gönderdi ve bizde daha hızlı üretime başladık. Şuan burada iki akademik personel ve üç öğrenci olarak toplam beş kişi çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarından gelen taleplere göre onların istediği renklere göre üretim yapıyoruz ve hastanelere teslim ediyoruz. Günde 100'ün üzerinde siper maske üretimi yapıyoruz. Sürekli üretimimizi hızlandırmak için çalışmalar yapıyoruz çevre illerden ve merkez hastanelerden çok sayıda talep var. Öncelikle asıl vakaların olduğu hastanelerin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer hastanelere de göndereceğiz. Maskeleri tamamen ücretsiz olarak dağıtıyoruz ve gerekli masraflar üniversitemiz tarafından karşılanıyor” dedi.
Şenocak’ın ekibinde bulunan öğrencilerden ikiz kardeşler Enes Sungur Bastem ve Enes Bayram Bastem ise “Biz bu işe sosyal sorumluluk projesi olarak evde başladık. Daha sonra üniversitemizde hocalarımızla çalışmaya başladık. Üniversitemiz içindeki Teknokent binasında üretim yapıyoruz ve her gün çok sayıda hastanelere siper maske gönderiyoruz. Kesinlikle maskelerimizi ücretsiz gönderiyoruz. İlk başladığımızda 10 tane maske ancak üretebiliyorduk. Taha hocamızla beraber daha çok üretmeye başladık. Üç tane makinemiz vardı ve 2 binin üzerinde siper maske talebi vardı. Bu kadar talebi karşılayamayacağımızı anladığımız zaman hocamızla beraber Rektörümüzden yardım istedik ve bize çok güzel olanaklar sağlandı” şeklinde konuştu.

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