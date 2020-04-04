Sağlıkçılar için siperlik üreten ikizlere üniversiteden destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlıkçılar için siperlik üreten ikizlere üniversiteden destek

DHA

Sağlıkçılar için siperlik üreten ikizlere üniversiteden destek


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için evlerinde siperlik maske üreten ikizler Bayram ve Sungur Bastem, talebe yetişemeyince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü destek verdi. Ata Teknokent'te günde üretilen yaklaşık 70 siperlik, kentteki hastanelere ücretsiz dağıtılıyor.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik, Elektronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Bayram ile ikizi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi ikizi Sungur, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için 3D yazıcı ile siperlik maske üretmeye başladı. Evlerinde yaptıkları siperlikleri hastanelere ücretsiz olarak dağıtan ikizler talebe yetişemeyince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden destek istedi. Rektörlükten Ata Teknokent'te çalışma daveti alan ikizler, evlerindeki 3D yazıcıyı da getirerek burada üretime devam etti. Günde yaklaşık 70 siperlik üreten ikizler, dağıtımını başta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere göndermeye başladı. 
SOSYAL SORUMLULUK OLARAK BAŞLADIK
Sağlıkçılara destek için siperlik üretimini sosyal sorumluluk olarak başladıklarını söyleyen Bayram Bastem, "İkiz kardeşimle birlikte evde yaptığımız siperlik üretiminde talebi karşılayamayınca Rektörlüğe başvurduk. Rektörlüğün teknokentte üretim yapılması teklif üzerine buraya geldik. Hastaneler yakın olduğu için de teknokenti tercih ettik. Gün boyu yaptığımız siperlikleri sabahleyin hastanelere dağıtımını yapıyoruz" dedi.
Siperlik üretimi için 24 saat 3D yazıcıların çalıştığını belirten Sungur Bastem ise ürettikleri siperlikleri ücretsiz olarak hastanelere gönderdiklerini söyledi. 
DOKTORLAR İÇİN ENTÜBASYON ALANLARI
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin talebi olarak Meslek Yüksekokulu laboratuvarında CNC cihazlarıyla sedye üstü entübesyon alanı yaptıklarını belirten Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Soner Gök, "Entübasyon alanı, sedye üstünde kullanılıyor. Hastalar başına koyduğu zaman doktorlar bununla entübe edebilecek. Teknokent'te ilk defa denemesini yaptık, şimdi bunu başhekimliğe sunacağız. Şimdi bu entübe için ürettiğimiz kabinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte etkiyi düşünüyoruz. Bununla birlikte sedye üzerinde taşımak için bir de kabin olarak planladığımız çalışmalar var. Hastane yönetimi bizden ilk etapta 20 adet entübe, 2 adet sedye taşıma için 2 tane de boy kabini için üreteceğiz. Diğer hastanelerin de talebi olması halinde Erzurum için yaklaşık 100 adet entübasyon alanı üretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-04-04 09:24:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları evde içelim
YEREL HABERLER Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları ...
Evde başladıkları siperli maske üretimini üniversite bünyesinde sürdürüyorlar Akademisyen ve öğrenciler sağlık çalışanlarına her gün yüzlerce maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Evde başladıkları siperli maske üretimini üniversite ...
Erzurum’da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı
YEREL HABERLER Erzurum’da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş ...
Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı
YEREL HABERLER Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl ...
Erzurum'da 2 kişiden fazla bir arada yürüyenleri polis uyardı
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 kişiden fazla bir arada yürüyenleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum’a özel selam
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum’a özel selam
Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı
Ak Parti’den anlamlı pankart
YEREL HABERLER Ak Parti’den anlamlı pankart
Erzurum'daki ceza infaz kurumlarında, koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum'daki ceza infaz kurumlarında, koronavirüs ...
Akciğere iyi gelen 10 besin
YEREL HABERLER Akciğere iyi gelen 10 besin
Ceza infaz kurumlarında tedbirler artırıldı
YEREL HABERLER Ceza infaz kurumlarında tedbirler artırıldı
Cağ kebap projesinde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Cağ kebap projesinde imzalar atıldı
Pasinler Emniyeti İlçeden çıkışları kontrol altına aldı
YEREL HABERLER Pasinler Emniyeti İlçeden çıkışları kontrol altına ...
Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' kurulacak
YEREL HABERLER Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' ...
(Görüntülü) Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi ...
Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 kişi, ...
ABB’den dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER ABB’den dayanışma çağrısı
Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları
Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu
Kovid-19 hastalığına bağlı akciğer yetmezliğinde EKMO tedavisi
YEREL HABERLER Kovid-19 hastalığına bağlı akciğer yetmezliğinde EKMO ...
Labioplasti nedir? Hangi sorunlara çözüm olur?
YEREL HABERLER Labioplasti nedir? Hangi sorunlara çözüm olur?
Erzurum´da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı
YEREL HABERLER Erzurum´da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı
Bu atıştırmalıklar zararlı değil
YEREL HABERLER Bu atıştırmalıklar zararlı değil
Erzurum’da korona virüsü tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da korona virüsü tedbirleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X