Sağlıkçılar için siperlik üreten ikizlere üniversiteden destek



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için evlerinde siperlik maske üreten ikizler Bayram ve Sungur Bastem, talebe yetişemeyince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü destek verdi. Ata Teknokent'te günde üretilen yaklaşık 70 siperlik, kentteki hastanelere ücretsiz dağıtılıyor.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik, Elektronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Bayram ile ikizi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi ikizi Sungur, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için 3D yazıcı ile siperlik maske üretmeye başladı. Evlerinde yaptıkları siperlikleri hastanelere ücretsiz olarak dağıtan ikizler talebe yetişemeyince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden destek istedi. Rektörlükten Ata Teknokent'te çalışma daveti alan ikizler, evlerindeki 3D yazıcıyı da getirerek burada üretime devam etti. Günde yaklaşık 70 siperlik üreten ikizler, dağıtımını başta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere göndermeye başladı.

SOSYAL SORUMLULUK OLARAK BAŞLADIK

Sağlıkçılara destek için siperlik üretimini sosyal sorumluluk olarak başladıklarını söyleyen Bayram Bastem, "İkiz kardeşimle birlikte evde yaptığımız siperlik üretiminde talebi karşılayamayınca Rektörlüğe başvurduk. Rektörlüğün teknokentte üretim yapılması teklif üzerine buraya geldik. Hastaneler yakın olduğu için de teknokenti tercih ettik. Gün boyu yaptığımız siperlikleri sabahleyin hastanelere dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Siperlik üretimi için 24 saat 3D yazıcıların çalıştığını belirten Sungur Bastem ise ürettikleri siperlikleri ücretsiz olarak hastanelere gönderdiklerini söyledi.

DOKTORLAR İÇİN ENTÜBASYON ALANLARI

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin talebi olarak Meslek Yüksekokulu laboratuvarında CNC cihazlarıyla sedye üstü entübesyon alanı yaptıklarını belirten Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Soner Gök, "Entübasyon alanı, sedye üstünde kullanılıyor. Hastalar başına koyduğu zaman doktorlar bununla entübe edebilecek. Teknokent'te ilk defa denemesini yaptık, şimdi bunu başhekimliğe sunacağız. Şimdi bu entübe için ürettiğimiz kabinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte etkiyi düşünüyoruz. Bununla birlikte sedye üzerinde taşımak için bir de kabin olarak planladığımız çalışmalar var. Hastane yönetimi bizden ilk etapta 20 adet entübe, 2 adet sedye taşıma için 2 tane de boy kabini için üreteceğiz. Diğer hastanelerin de talebi olması halinde Erzurum için yaklaşık 100 adet entübasyon alanı üretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-04-04 09:24:24



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