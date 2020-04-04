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Korona virüs nasıl bir virüstür? Nasıl korunuruz?

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, Korona Virüsün etrafı onu koruyan bir yağ tabakası ile kaplı gözle görünmeyen nanometre büyüklüğünde bir protein molekülü olduğunu belirterek, '' Burun mukozası, ağız yoluyla, ciltten temasla vücudumuza girebilir'' dedi.

Korona virüs nasıl bir virüstür? Nasıl korunuruz?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, Korona Virüsün etrafı onu koruyan bir yağ tabakası ile kaplı gözle görünmeyen nanometre büyüklüğünde bir protein molekülü olduğunu belirterek, ‘’ Burun mukozası, ağız yoluyla, ciltten temasla vücudumuza girebilir’’ dedi.
Havada 3 saate yakın asılı kalabildiği için havadan bir şekilde yada yakın temas yoluyla yada kontamine alan ve eşyalarla bir şekilde vücudumuza girdiğinde genetik kodunu değiştirerek saldırgan hale gelip çoğalmaya başladığını anlatan Dr. Ayfer Aydın, ‘’Virüs canlı bir organizma değil bir protein molekülü olduğu için öldürülemiyor. Virüsün canlılığı sadece yaşama olasılığı bulacağı yapıştığı ortama bağlıdır. Ortamın nemi, ısısı önemlidir. Virüsü koruyan tek şey dışındaki yağ tabakasıdır. Bu yüzden virüsün bu dışındaki bu yağ tabakasını kırmak virüsten korunmanın en önemli yoludur. Sabun, Deterjanlar, Sıcak Su bu Yağ tabakasını kıran en basit ve en etkili yoldur. O yüzden Elleri ılık su ile Sabunla yıkamak bulaşmayı önlemenin en önemli yoludur.Eller dirseklerin iç tarafına kadar bol bol en az 20sn. Su ve sabunla bol köpürterek yıkamalıyız. Bu şekilde virüsün dışındaki yağ tabakası çözünür ve protein yapı denature olur ve ölür. Bu kadar basit bir temizlik ile hastalanmaktan korunmuş oluruz’’ diye konuştu.
‘’Hepimiz Isının Yağı Erittiğini biliyoruz. Bu yüzden de Ellerimizi 25 derece de ve Giysilerimizi de Yine Bol deterjanla ve en az 30 derece de yıkamamız doğru olacaktır’’ diyen Dr. Ayfer Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü; ‘’Sıcak su daha fazla köpük sağlayacağı içinde gereklidir.Bu yağ tabakasını kıran 2. Bir etken madde ise sterilizasyonda da kullandığımız en az %65 ve daha yüksek oranda saf alkoldür
İçeriğinde en az %65 oranında alkol içeren antiseptik tüm solüsyonlar da bu yağ tabakasının kırılmasında etkilidir.
Yaşadığımız ortamı, lavaboları, kapı kollarını vs steril ederken 1 ölçü çamaşır suyu ve 5 ölçü Su; yani 1/5 oranındaki çamaşır suyu da direkt olarak bu protein yapıyı denature edip virusu ortadan kaldırır. Evlerimizi yaşadığımız ortamı bu şekilde temizlemekte etrafın sterilizasyonu açısından önemlidir.
Saf Oksijenli suyunda Sterilizasyonun ömrünü uzattığı bilinmektedir. Bu bir Virüs Olduğu için Herhangi bir antibiyotik kesinlikle işe yaramaz. Evdeki hiçbir şeyi temizlerken silkelememek çok önemli. Bu virüs giysilerin, halıların, havluların, temizlik bezlerinin herşeyin üstüne yapışıp en az 3 saat bu şekilde kalıp yaşayabilir. Yine havada 3 saat asılı kalabilir. Virüs molekülleri soğukta klimalı evlerde arabaların klimalarında asılarak kalıp yaşamaya deva edebilir. Nemli ve karanlık ortamı daha çok seviyor ve uzun sure yaşayabiliyor. O yüzden yaşadığımız ortamın evlerimizin Kuru, Ilık ve Aydınlık olması sağlıklı olanıdır. Bu şartlarda virüs uzun sure barınamıyor.
UV. Işığı da bu virüs proteinini yok eder. Sirke bu dış yapıdaki yağ tabakasını kıramadığı için işe yaramıyor. İçtiğimiz içkilerin ise inanılanın aksine hiçbir faydası yok. En yüksek alkol içeren içki bile max %40 oranında alkol içerir ve alkollü içecekler gerçekten hiçbir işe yaramıyorlar. Ağız Hijyeni için kullandığımız gargaralar yüksek oranda alkol içerdiği için oldukça faydalıdır. Bulunduğunuz ortam ne kadar çok kalabalıksa ne kadar çok insan var ise virüs yaşama alanı bulur ve bu ortamı seviyor. Az kişinin olduğu, temiz, havalandırılmış, sıcak, kuru aydınlık ortamları sevmiyor ve buralarda barınamıyor.
Burnunuza , yiyeceklere, kapı kollarına, asansör düğmelerine, banyo ve tuvaletteki musluk kollarına, elektrik düğmelerine, uzaktan kumandalara , cep telefonlarına,masalar, bilgisayar tuşlarına dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerimizi bol sabun ve ılık su ile yıkamak çok önemlidir.’’
Dr. Ayfer Aydın, yapılmaması gerekenler konusunda ise şunları söyledi;
‘’Ağzımızı batikon ve tuzlu su ile gargara yapmayınız. Normal eczanelere de satılan ağız gargaraları ise çok faydalıdır.
Piyasaya çok sayıda antiseptik olmayan solüsyonlar çıktı. Bu solüsyonları alırken dikkat etmek gerek ve Çok sık Antiseptik solüsyonlar kullanmak ve çok el yıkamak bu seferde derinin yapısını bozarak ekzemalara ve çatlaklara yol açarak virüsün çok daha kolay vücudumuza girmesine neden olur. Dolayısıyla yıkadıktan ve bu solüsyonları kullandıktan sonra ellerimizi bolca yağlı kremlerle nemlendirmemiz sağlığımız açısından önemlidir.
Çünkü Sağlıklı Ciltten virüs içeriye giremez.Bir Diğer Önemli Konu; Bağışıklık Sistemimiz
Bol Su için, Bol Sebze ve Meyve Çiğ Tüketmeye Çalışın, Evde Spor yapmaya çalışın.. Yoga pilates yapabilirsiniz.. neden hoşlanıyorsanız.. dans edebilirsiniz. İyi bir uyku bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli şeydir. 78 saatlik uyku size çok güçlendirir. İçimizdeki umudu hiç kaybetmiyoruz.. yarına sevgi ve huzur ve mutluluk dolu günleri tekrar bekliyoruz.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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