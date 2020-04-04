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Göz çevresi estetiği ile gençleşin

İHA

Doç.Dr. Karaca Başaran, göz çevresi estetiği hakkında bilgi verdi.

Göz çevresi estetiği ile gençleşin

Doç.Dr. Karaca Başaran, göz çevresi estetiği hakkında bilgi verdi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, yeni bir insanla karşılaşıldığında sıklıkla ilk odaklandığımız yerin gözler olduğunu belirterek, “Birçok hastanın yaşlanma ile birlikte ilk fark ettikleri değişiklik de göz çevresindedir. Göz kapağı cerrahisi ile kusursuz bakışlara sahip olmak mümkün” dedi.
Doç. Dr. Başaran, blefaroplasti olarak da bilinen göz kapağı cerrahisinin üst, alt göz kapaklarının veya her ikisinin görünümünü iyileştirdiğini ifade ederek, “Gözlerin etrafına daha canlı bir görünüm verir ve hastayı daha uyanık ve dinlenmiş gösterir. Yaşlandıkça göz kapağı derisi gerilir, kaslar zayıflar, yağ depoları artar, üst göz kapaklarında sarkıklık görülür, alında yatay çizgiler ortaya çıkar ve ince göz kapağı derisinde aşırı kırışıklık veya siyah renk değişikliği aşikar hale gelir. Bu tip istenmeyen bulgular başka faktörlerce hızlanabilir. Bunlar; çevresel etkiler, hormon dengesizliği, sigara kullanımı, alkol kullanımı, ilaç suistimali, uygunsuz diyet, sağlığın kötü olması ve aşırı güneş maruziyetidir. Blefaroplastide (göz kapağı cerrahisi) daha genç bir görünüm kazandırmak amacıyla göz kapaklarının deri, yağ ve kaslarına müdahale edilir veya bunlardan bir kısmı çıkarılır” diye konuştu.
Blefaroplasti operasyonunun alt veya üst göz kapaklarına (ayrı ayrı veya aynı zamanda) yapılabildiğini kaydeden Doç. Dr. Başaran, “Estetik endişeler göz kapağı cerrahisinin tek nedeni değildir; gözlerin üzerine sarkan ekstra deri bazen görmeyi bozabilir. Göz kapağı cerrahisi ile tedavi edilen durumlar arasında şunlar vardır: Üst göz kapaklarına şişkin görüntü veren yağ depoları. Üst göz kapağının doğal konturunu bozan ve bazen hastanın görmesini engelleyen veya kıvrımlara neden olan gevşek veya sarkık deri. Alt göz kapağından deri fazlalığını ve ince kırışıklıkları almak. Göz altı torbaları. Blefaroplasti genellikle yaklaşık 12 saat süren bir prosedürdür. Göz kapağı cerrahisi lokalsedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. Göz kapağı cerrahisi yaraları neredeyse belirsizdir çünkü üst blefaroplasti insizyonları göz kapağının doğal kıvrımından yapılır. Alt göz kapağı cerrahisinde ise insizyon tam olarak kirpik hattından veya alt göz kapağı içinden iz kalmayacak şekilde yapılabilir. İnsizyonların kapatılması ve iyileşme periyodu sırasında göz kapağının hassas derisini bir arada tutmak için çoğu vakada dikiş atılır (sıklıkla kendi kendine emilen). Göz kapağı cerrahisinden sonra esas şişkinliğin ve morarmanın geçmesi yaklaşık 710 gün sürer. Emilen dikişler kendi kendilerine emilir, kalıcı dikişler ise 47 gün içinde alınır. İlk birkaç hafta gözlerde kuruluk veya sulanma, bulanık görme ve ışığa hassasiyet olabilir ama bu semptomlar zamanla kaybolur. 34 gün içinde normal aktiviteye dönülebilir ama müdahaleden 23 hafta sonrasına kadar ağır fiziksel aktivite yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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