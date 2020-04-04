Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti. İlk etapta ilçe merkezinde Zabıtalar vasıtasıyla 3 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe halkı dağıtılan maskeler sonrası duyarlılığından dolayı Belediyeye teşekkür ettiler.

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