Horasan’da araçlar geri çevriliyor Erzurum’a girişlere izin verilmiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak, tüm araçları Çevreyoluna yönlendirdi.

Erzurum Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Azerbaycan, Kars, Iğdır yolundan ilçe şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak, tüm araçları Çevreyoluna yönlendirdi.

Ayrıca uluslararası geçiş güzergahı olan İran, Ağrı, Erzurum karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında şehir merkezine Ağrı, Kars, Iğdır’dan gelen araçlar alınmıyor.

İlçeden Erzurum’a çıkış yolunda ise polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yapmış olduğu kontrollerle ilçe merkezine de araçların Erzurum yönüne gidişlerine izin verilmiyor.

Kontrollerde ayrıca sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.