Horasan’da trafik kazası: 2 yaralı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ErzurumHorasanAğrı kara yolu Yukarı Tahir Hoca meydana gelen kazada Hikmet Gazi yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan araç şoförü Hikmet Gazi ve araçta bulunan Fatma Çınar olay yerine gelen ambulansla Horasan ilçesinde bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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