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Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini 'büyükşehirler arası geçiş yasağına' müdahil etti

İHA

Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini 'büyükşehirler arası geçiş yasağına' müdahil etti

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışın yasaklanmasının ardından Erzurum’un Horasan ilçesi, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinin batıya ulaşımını kesti ve bu iller de yasağa otomatik olarak müdahil olmuş oldu.
İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış yasaklandı.
Etrafı büyük şehirlerle kaplı olan fakat büyükşehir statüsünde olmayan KarsAğrıIğdır gibi şehirlerinin ise bu durumda otomatik olarak yasaklanan iller arasına girdiği görülüyor. Türkiye geneli 30 büyükşehirden biri de Erzurum’un olması nedeniyle doğuda stratejik konuma sahip olan Erzurum’un Horasan ilçesi, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinin batıya ulaşımını kesti ve bu iller de 30 büyükşehir yasağına otomatik olarak müdahil olmuş oldu. Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Azerbaycan Kars Sarıkamış Iğdır yolundan ilçe şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak gelen araçları çevre yoluna yönlendirdi. Ayrıca uluslar arası geçiş güzergahı olan İranAğrıVanErzurum karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında şehir merkezine Van, Ağrı, Kars, Iğdır’dan gelen araçlar alınmıyor. İlçeden Erzurum yönüne giriş çıkış yolunda ise polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yapmış olduğu kontrollerle hem ilçe merkezine hem de araçların Erzurum yönüne gidişlerine izin verilmiyor. İlçenin Uluslararası yolları birbirine bağlayarak kavşak görevi konumunda olması nedeniyle Horasan’da 3 ayrı noktada polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Hiç bir şekilde izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürürken, araç içindeki vatandaşların da ateş ölçer ile ateşlerini ölçüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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