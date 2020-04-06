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Saç ekimi sonrasına dikkat

İHA

Saç ekimi sonrasına dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, gece uyurken ekim yapılan saç köklerinin yatağın başına, yorgana ya da yastığa değmemesi ve zarar görmemesi gerektiğini belirterek, "Bunun için sert ve küçük bir yastık kullanmanız önerilir. Sırtüstü şekilde, alım yapılan ense bölgesi üzerine yatabilirsiniz. Yüzükoyun yatmanız, ekim alanının yastık veya yatakla temas edebilme riskini arttırdığı için iki hafta boyunca önerilmemekte. Ayrıca 2 hafta boyunca gömlek, hırka, fermuarlı kazaklar gibi önü açık giysilerin giyilmesi tercih edilmeli; kafa bölgesinden ekim alanına zarar vermemesi için tshirt, boğazlı kazak, atlet gibi dar giysiler geçirilmemelidir. Yani 2 hafta ekim yapılan alana temas olmamalı, muhtemel her temas, ekilen saç köküne zarar verebilir ve o saç kökünü kaybedebiliriz" dedi.
“Kuaför hizmeti yasaktır”
Saç ekimi sonrası iki hafta boyunca spor aktiviteleri, hamam, sauna, yüzme, solaryum ve her türlü kuaförlük hizmetlerinin yasak olduğunu ifade eden Sönmez, "Saç köklerine zarar verebilir, enfeksiyon riskini artırabilir. Yıkama işlemlerinden sonra saç ekim alanında kesinlikle havlu kullanmamalı ve saç kurutma makinesi ile kurutulmalı. Saç ekimi operasyonundan sonra ekim bölgesinde ve donör alandaki (ense) saçlar altı ay süreyle makas kullanarak kısalttırınız. Saç ekimi operasyonu sonrasında saçlar çok kısa kullanılmak istenirse en az altıncı ayında ustura yapılabilir. Saç ekimi operasyonu sonrasında saçlara boya uygulanmak istenirse en az altı ay geçmiş olması gerekir. Saç operasyonundan sonra yara kabukları dökülene kadar saç yıkamalarına dikkat etmek gerekir. Yıkama esnasında şampuan saçın her bölgesine eşit miktarda yayılır ve bastırmadan hafif dokunuşlarla saç derisine masaj yapılarak uygulanır. Ekim sonrası 15 gün içerisinde alkol ve sigara almayınız. Ameliyat sonrasında ensede hafif bir kanama görülebilir, endişe etmeyiniz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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