Rahat bir hamilelik için öneriler

Op. Dr. Özge Çiçek Özek, rahat bir hamilelik için önerilerde bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Çiçek Özek, “Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüsün ülkemize de görülmeye başlanması nedeniyle toplum genelinde stres ve kaygı artışı yaşanmaya başlandı. Hamilelik dönemindeki anne adayları da bu durumdan psikolojik olarak etkileniyorlar” dedi.

Op.Dr. Özek, rahat bir hamilelik için şu önerilerde bulundu:

“Stresten Uzak Durun: Hamilelikte fiziksel değişimle beraber aynı zamanda hormonları bağlı bazı değişimlerde görülür. Hormonlardaki değişime bağlı olarak hamilelik döneminde bayanlar hassas ve kırılgan yapıya sahip olurlar. Özellikle hamileliğin ilk ve son dönemlerinde durup dururken ağlayıp ardından gülmeye bile başlayabilirler. Ayrıca kişinin hamile kalmadan önce psikolojik hastalığı varsa hamilelikte stres ve sıkıntı oluşabilir. Üzücü bir olay yaşanması, yoğun iş temposunda çalışmak, aile içindeki sorunlar, ekonomik problemler gibi...durumlar hamilelerde ruhsal çöküntüye neden olabilir. Bu hamilelerde düşük riski vardır. Hatta bu stres anne karnındaki bebeği bile olumsuz yönde etkiler. Hamilelikte stres ve sıkıntıya karşı hamile bayanlar kendisini olumsuz yönde etkileyen olaylardan ve hatta kişilerden uzak durmalılar. Şiddet ve korku içeren programları izlememeliler. Sosyal faaliyetleri arttırıp, egzersiz yapmalılar. Kitap okumakta faydalı olabilir.

Beslenmeye Dikkat: Hamilelikte sağlıklı beslenme fetüsün iyi gelişimi için önemli olduğu kadar annenin sağlığı açısından da önemlidir. Anne adayları; taze sebze ve meyve yiyerek, süt içerek, ihtiyaç duyulan ölçüde protein ve karbonhidrat alarak, bol su içerek, her gün en az 1 yumurta yiyerek, hafta en az 1 defa balık ve günlük 100 gr kırmızı et tüketerek sağlıklı beslenmelerini sağlamış olurlar. Ayrıca peynir ve sütte tüketmelerinde fayda vardır.

Vajinal Mantar Enfeksiyonları: Hamilelikte en sık görülen vajinal enfeksiyonların başında mantar enfeksiyonları geliyor. Vajen asidinin bozulması nedeniyle glikojen miktarının değişime girmesi nedeniyle enfeksiyon için zemin meydana gelmesidir. Gebelikte candida mantarı türü en sık görülen türdür. Gebeliğin son 3 ayında daha fazla görülür. Bu mantar normalde gebe olmayan kadınların yüzde 16, gebe olanların ise yüzde 32’sinin vajinasında mevcuttur. Candida enfeksiyonu bazen belirti vermez ve tedavi gerektirmez. Tedavi gerektiren durumlar ise; Kızarıklık, tipik beyaz peynir kesiği gibi parçalar içeren akıntı ve kaşıntı varlığıdır. Candida cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir. Bu nedenle eş tedavisi gerektirmez.

Kabızlık Sorununa Karşı Bunları Yapın: Hamilelikte can sıkıcı sorunlardan biri de kabızlıktır. Sürekli oturmak, lifli gıdalar tüketmemek, az su içmek gibi faktörler kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle bol su içmek, liften zengin gıdalarla beslenmek, kayısı, incir, yulaf ezmesi, bezelye tüketmek kabızlık çekenleri rahatlatır. Egzersiz yapmak ve ılık duş almakta faydalıdır. Özellikle evde olunan şu dönemde hamileler hareket etmeye gayret etmelidirler.

Uyku Düzeninize Dikkat Edin: Hamilelikte oluşan baş ağrılarına karşı düzenli uyku ve iyi dinlenme önemlidir. Bağışıklık sisteminin kuvvetli olması açısında da uyku düzenine dikkat edilmelidir. Ayrıca yurt dışında yapılan araştırmalara göre; yetersiz uyku bağışıklık sistemine zarar verebileceği gibi fetüsünde kilosunu etkileyebildiği belirtilmiştir.”

