Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan personele maske desteği

Erzurum EğitimBirSen 2 nolu Şube Başkanlığınca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan personele 2 bin adet maske desteği sağlandı.

Maskelerin tesliminde konuşan MemurSen ve EğitimBirSen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği sürecin çok önemli olduğunu, dünyayı tehdit eden Korana virüsüne karşı insanlığın birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Karataş, ‘Bu anlamda “sendika olarak bizler de insani ve sosyal sorumluluğumuz gereği risk altında çalışan personele, destek olarak 2000 adet maskeyi il müdürümüze teslim ettik. Bu zor şartlarla mücadele eden başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarına, İl Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza hassaten teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman birlikte çalıştığımız ve desteklerini bizden esirgemeyen sayın il müdürümüze teşekkür ediyorum dedi. Maskelerin üretimini sağlayan ve il genelinde büyük hizmet sunan Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdirelerine ve çalışanlarına da azimli ve fedakâr çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise yaptığı konuşmada, özellikle Cumhurbaşkanımızın maske takılmasını zorunlu tuttuğu süreçte EğitimBirSen 2 No’lu Şube’nin yaptığı bu katkının çok anlamlı olduğunu belirterek, ‘Bu süreçte sıkıntılarımıza ortak olan MemurSen ve EğitimBir Sen 2 No’lu Şube Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Zor şartlar altında uzaktan eğitim ile tüm imkânlarımızı Bakanlık ve il müdürlüğü olarak öğrencilerimize sunup, kesintisiz eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz, Bu süreç bize, meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katkılarından dolayı okul müdürlerimize ve çalışanlarına ben de çok teşekkür ederim’ diye konuştu.

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