Erzurum’da toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı Sessiz kalan Erzurum havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum’da ki toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta yayımladığı Korona virüs Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirildi. Yasağın ardından Erzurum’da ki toplu taşıma araçlarına uyarılar asıldı. Her iki koltuktan birine asılan uyarılarda “Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız” yazısı yer aldı.

Öte yandan tedbir amaçlı uyarıları dikkate alan Erzurumlular sokağa çıkmayınca cadde ve parkla boş kaldı. Havadan görüntülenen Erzurum’da Cumhuriyet caddesi ve civarında ki Lalapaşa meydanın boş kalması dikkat çekti.

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