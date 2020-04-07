Aydemir: ‘Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir’ Aydemir: ‘Milli dirayetimiz, milli rehberimizdir’ Aydemir: ‘Yüce Milletimiz dayanışmada tarih yazıyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Gönüllerimizi hakkı tespih ile tezyin; ruhumuzu mukaddesatımıza tevcih ile teskin; hata, kusur ve günahları tevbe ile terkin ettiğimiz Berat’ta gönül müştereğimiz kardeşliğimiz; dua birlikteliğimiz devletimizin dirliği, milletimizin birliğidir. ‘ dedi.

TÜRK MİLLETİNİN İMANİ ÜSLUBU

Bir virüs illetiyle küresel boyutta olduğu gibi, milli düzeyde de bir sınama geçirildiği, Türk Milletinin dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmayla tarihi bir duruş sergilediğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Böylesi dönemler asaletin, milli kimya ve genin ortaya çıktığı; imkan ve kaynakların ortak bir amaç ve niyette buluşturulduğu hassas vakitlerdir. Yüce Milletimiz tüm unsurlarıyla emsalsiz bir kararlılık, imani bir üslup göstererek büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. ‘ kaydını düştü.

‘ONLARA MİNNET BORÇLUYUZ’

‘Tek gündemimiz milletçe zorlukları aşmak, tek güncelimiz her kardeşimizin salaha erişmesi, tek görkemimiz birbirimiz için hayırla donalı dualarımızdır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sahada insanımızın sıhhat ve sağlığı için nefislerini adayan sağlık çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz, yardımlaşmada yarışan kardeşlerimiz, dayanışmada tarihe geçecek bir duruş kaydeden hayırseverlerimiz, yalnız sağlık alanında değil, aynı zamanda milli asaletimizi tarif eden bir destan yazmaktadırlar. Rabbim muinleri olsun. ‘ niyazını paylaştı.

TARİHİ DİRAYET, KÜRESEL KAYDA GEÇEN METANET

Milletvekili Aydemir, ‘Tarihi, milletlerine canlarını adayanlar yazar. Hakk için hayırda yarışanlar kaydeder. Aziz Milletimizin bu atmosferde asgari müştereğinin kardeşlik olduğunu bir kerre daha ortaya koymuş, küresel boyutta emsali olmayan bir dirayet göstermiş ve milli metanetini tarihe kaydettirmiştir. Çanakkale, Aziziye destanını yazan muazzez ecdadın torunları Berat kaydında, ‘Allah devletimize zeval vermesin, dirliğini daim etsin’ niyazında gönüllerini bir tutarak, bu küresel illetle mücadelede yine tarih yazmaktadır. ‘ dedi.

‘HAK ŞERLERİ HAYREYLER’

Milletvekili Aydemir, ‘Rabbim devletimizin dirliğini, milletimizin birliğini daim kılsın, niyazıyla tüm kardeşlerimizin Berat coşkusunu paylaşıyor, ‘Allah var, ne gam var’ teslimiyet ve tevekkülü içinde, mukaddesatımızın ufkunda istikamet ve gönüllerimizi buluşturuyoruz. İbrahim Hakkımızın, ‘Hak şerleri hayreyler/Zannetme ki gayreyler/Ârif ânı seyreyler/Mevlâ görelim n'eyler/N'eylerse güzel eyler’ diyoruz. ‘ paylaşımında bulundu.

NİYAZIMIZ

Milletvekili Aydemir, ‘Orhun’da, küresel tarihe; ‘‘Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Senin ilini ve töreni kim bozabilir. ‘ kaydını düşen yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufukta, bu küresel illet karşısında yüksek bir devlet terbiyesine sahip olduğunu bir kez daha teyid ettirmektedir. Yüce rabbim, bu duruşu ilelebet daim eylesin. Hakk, milletinin sağlığı için canlarını ortaya koyan kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. ‘ niyazında bulundu.

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