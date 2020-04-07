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Çiftçiler traktörle tarlaya ‘ Evde kal Türkiye’ yazdı

İHA

Erzurum'da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye '' Evde kal Türkiye'' yazarak çağrıda bulundu.

Çiftçiler traktörle tarlaya ‘ Evde kal Türkiye’ yazdı

Erzurum’da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye ‘’ Evde kal Türkiye’’ yazarak çağrıda bulundu.
Erzurum’un Aşkale İlçesinde ki çiftçiler Korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına traktörleriyle 900 dönümlük arazinin ortasına ‘’ Evde kal Türkiye’’ yazdılar.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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