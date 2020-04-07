Çiftçiler traktörle tarlaya ‘ Evde kal Türkiye’ yazdı

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Erzurum’da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye ‘’ Evde kal Türkiye’’ yazarak çağrıda bulundu.

Erzurum’un Aşkale İlçesinde ki çiftçiler Korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına traktörleriyle 900 dönümlük arazinin ortasına ‘’ Evde kal Türkiye’’ yazdılar.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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