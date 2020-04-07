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Başkan Karataş’tan Polis Haftası mesajı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş’tan Polis Haftası mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve görev aşkıyla çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Türk polisi olmak; özveri ister, öz güven ister ,öz değerlere bağlılık ister, yetmedi mangal gibi yürek ister. Türk polis teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak; huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza minnettarız. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için hayati öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde şüphesiz Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. 1845 yılında kurulan polis teşkilatımız ülkemizin köklü teşkilatlarından biridir. 175 yıldır fedakârca çalışan Türk Polisine teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan tüm polis teşkilatımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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