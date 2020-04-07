(Görüntülü) Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM merkez Palandöken İlçesi'nde yer tartışması yüzünden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavga polis merkezi önünde devam etti. Polis merkezi önüne aracıyla bekleyen bir kişi, silahıyla bir kişiyi yaraladı. <br> Olay sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre semtinde kurulan Salı pazarında meydana geldi. Burada yer yüzünden 20'ye yakın pazarcı arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, gözaltına alınan 2 kişi Gürcükapı, 3 kişi de Gölbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Pazarda yeni bir olay yaşanması için polis güvenlik tedbirlerini artırdı. <br>POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE MERMİ YAĞDIRDI<br> Pazarda yaşanan kavga sonrası öğle saatlerinde Gölbaşı Polis Merkezi önü karıştı. Polis merkezine yakın bir noktada otomobiliyle bekleyen bir kişi, içerden çıkan bir kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat, çevik kuvvet ekipleri bölgede yığılan vatandaşları uzaklaştırırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinde 7 kurşun topladı. Olayı gören bir vatanda, araçla gelen saldırganın elindeki silahla ateş ettiğini kendisinin de birini vurursun diye ikaz ettiğini söyledi. <br> Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kavgaya karışan esnafa, bir hafta boyunca pazarlara girme yasağı getirdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum <br>2020-04-07 15:51:25<br>

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