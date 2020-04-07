Erzurum’da 1293 çiftçiye ‘Yazlık Buğday Tohumu’ desteği yapıldı

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için bin 293 çiftçiye ‘Yazlık Buğday Tohumu’ desteği yapıldı.

Tüm Dünya’yı etkisine alan Korona virüs salgınına karşı örnek bir şekilde mücadelesini sürdüren Türkiye, bir taraftan da tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına önemli tedbirler alıyor. Bu manada Erzurum’daki çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ‘Yazlık Buğday Tohum’ desteği verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Bakanlığın desteği 12 ilçede, bin 293 çiftçiye, 24 bin dekar alan için tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşanan salgın sürecinde bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirten Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanımızın destekleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin yaz dönemi Bitkisel Üretim faaliyetlerinin sekteye uğramaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilen projeler ile 5 ilçemizde 30.000 adet ceviz fidanı, 15 ilçemizde 7 ton Fasulye tohumu, 20 ilçemiz de 6 ton Yonca, 18 Ton Korunga ve 18 ton Fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin ürünleri bol ve bereketli olsun.”

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