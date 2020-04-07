Erzurum’da Berat gecesi camilerden dualar yükseldi

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Berat gecesinde Erzurum'daki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu olarak ibadet etmenin yasaklanmasının ardından Berat gecesinde Erzurum’daki camilerde kandiller yakılıp hoparlöründen dualar edildi. Cami önüne gelen vatandaşlar maskelerini takarak ellerini semaya açtı. Şehir merkezinde ise polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseldi.

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