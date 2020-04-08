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Erzurum’un en işlek yerleri sessizliğe büründü

İHA

Erzurum'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Erzurum’un en işlek yerleri sessizliğe büründü

Erzurum’da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.
Erzurum’da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan ve en çok yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Caddesi ve kent meydanı boş kaldı. Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye’de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın ‘evden çıkmayın’ uyarıları sonrası Erzurumlular önlem amaçlı evlerinden çıkamazken, birçok turistik bölgede ıssız kaldı.
Erzurum’un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami ve Erzurum Kalesi adeta sessizliğe gömüldü. Öte yandan virüsten korunmak için maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerle önlem alan vatandaşlar gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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