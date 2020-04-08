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Kötü duruşun zararları nelerdir?

İHA

Prof.Dr. Turan Uslu, kötü duruşun olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Kötü duruşun zararları nelerdir?

Prof.Dr. Turan Uslu, kötü duruşun olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, ""Hımbıl olma", “Dik otur”, ‘’Dik dur’’, ‘’Omuzlarını geride tut’’, ‘’Bilgisayarın başında saatlerce geçirme.’’ Çocukken, annemizden, babamızdan bu emirleri muhtemelen binlerce kez duymuşsunuzdur. Küçükken, bu ifadeler sadece yetişkinlerin söylemekten hoşlandığı bizimde hoşlanmadığımız cümlelerdi. Bu cümleler şimdi çok daha fazla anlam taşıyorlar. Bu cümlelerin ne kadar önemli olduğunu ve mutlak uyulması gereken kurallar olduğunu ancak iş işten geçtikten sonra anlıyoruz. Kötü duruş sadece sizi kamburlaşmış, omuzlarınız öne gelmiş, boynunuz düzleşmiş vey a ters dönmüş, göğüsleriniz sarkmış göstermez, aynı zamanda sağlığınızı olumsuz etkiler. Kötü duruş, tüm dünyada milyonlarca hatta milyarlarca kişiyi etkileyen bir salgındır, adeta modern çağın vebasıdır. Ve bazılarının iddia ettiği kadar basit veya önemsiz bir olay değil, ciddi bir sağlık sorunudur. Kötü duruş, çoğu kişinin bildiğinden çok daha fazla zihinsel ve fiziksel sağlık problemlerine neden olur. Bu problemler hayatınızın geri kalanında genel sağlığınız üzerinde uzun süre kalıcı etkileri olabilir" dedi.
Prof.Dr. Uslu, kötü duruşun olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:
"1. Omurga sağlığını olumsuz etkiler: Kötü duruş, omurganızın doğal eğriliklerini değiştirerek, omurganıza binen yüklenmeyi artırır. Doğal, sağlıklı halinde, omurganızın kendine has bir eğriliği vardır, boyunda doğal bir çukurluk, sırtta doğal bir kamburluk, belde de doğal bir çukurluk vardır. Omurganın yanlara eğriliği ise 35 dereceyi geçmez Pratik olarak omurgaya arkadan bakıldığında düzdür. Masanıza yığılıp yıllarca aynı ozisyonda durduktan ve kötü durduktan sonra, omurganızın doğal eğrilikleri kaybolur. Aslında, omurganızda ki aşırı gerginlik o kadar kötü hale gelebilir ki, omurganızın bütünlüğü zarar görür, diskler sıkışır, dejenere olur, ligamentler esner, uzar veya kısalır, eklemler sıkışır, omurga etrafındaki kaslarda spazmlar ve zayıflıklar olur. Böylece disklerinizin zayıflamasına, sıkışmasına ve omurganızın aşınmasına neden olur. Bu değişiklikler sadece uzun süreli ağrı ve rahatsızlığa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni durum omurganızın şoku absorbe etme ve uygun dengeyi sağlama yeteneğini de bozar.
2. Kötü Duruş Depresyon ve Strese Sebep Olur: Daha önce de belirtildiği gibi, kötü duruş sadece üzgün ve çökük göstermez gerçekten size üzer ve çökertir. Kötü duruşu alışkanlık haline getirenler daha erken yaşlanırlar, daha çok depresyondadırlar ve daha kaygılıdırlar. Örneğin, omurga sağlığı ve duruşları iyi olan insanların testosterone seviyeleri daha yüksek bulunmuştur bu onlara güç ve kontrol hissi verir ve stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürür. Vücudunuzu olumlu etkileyen pozitif hormonlara sahip olmak, kendinizi ve etrafınızdaki dünyayı daha mutlu algılamak için duruşunuza dikkat edin, omurga sağlığınızı koruyun.
3. Sindirim Sorunları: Kötü duruş sadece omurgayı etkilemez; aynı zamanda sindirim sisteminizi de etkiler. Kötü duruşun omuzlarınızı, boynunuzu, belinizi etkileyebildiğini fark etmek kolaydır, çünkü bunlar görünürdür, ancak vücudunuzu doğal olmayan pozisyonlarda uzun süre kalmak tüm iç organları olumsuz etkiler. Yanlış oturma ve ayakta durma, bağırsakları sıkıştırır, bu da sindirimi olumsuz etkiler ve asit, reflü, gazlılık ve fıtık mide barsak sorunlarına sebep olur. Daha da şaşırtıcı olan, kötü duruş metabolizmayı da etkileyebilir, kilo almanıza ve göbek çevresinde yağ birikmesine yol açabilir.
4. Artan Ağrı: Vücudunuza şeklini veren ve esnekliğinizi sağlayan omurganız ve ona bağlı eklemler sağlıklı bir düzende, dizilimde olmadığı zaman, bedeniniz mutlu değildir ve bedeninizin mutlu ve huzurlu olmadığında bunun ifade ediliş tarzı ağrıdır, ağrı ve acı varsa vücudunuzun bir yerinde bir sorun var demektir. Aslında, kötü duruş; kronik omurga ağrısı (bel, boyun, sırt) ve disk dejenerasyonuna neden olur. Bunun sebebi, omurga çevresindeki kaslar, eklemler, tendonlar, diğer yumuşak dokular ve kemiklerdeki gerginliğin artmasıdır. Kötü duruş, kalçalarınız, omuzlarınız ve boynunuz dahil olmak üzere vücudunuzun bazı kısımlarında ağrıya sebep olabilir. Baş ağrısına yol açabilir. Vücut kompozisyonunuz, çeşitli vücut parçalarınızın ağırlığını destekler, ancak kötü duruş durumlarında destekleyecek dokulara çok daha fazla yük biner. Örneğin baş öne doğru eğik tutulduğunda buyun ömurlarına binen yük üç dört kat artabilir. Kötü bir şekilde oturma durumunda göğüslerin ağırlığı bir kaç kat artarak sırt omurlarına ve omuz eklemlerine ekstra yük bindirir. İyi duruş, vücudunuzun başınızın ve diğer vücut parçalarının ağırlığını zahmetsizce desteklemesini sağlar.
5. Kalpdamar ve Akciğer Sorunları: Kötü duruş sindirim sisteminize zarar verdiği gibi, ciğerlerinizi ve kalbinizi de zarar verir. Kötü duruş konusundaki Avustralya'da yapılan bir çalışmada, tüm gün masalarında oturan kişilerin yaşam sürelerinin kısaldığını ve kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu risk artışının bir kısmının sebebi, kötü duruşun kan ve oksijen akışını da kısıtlamasıdır, kötü duruştan dolayı nefes alma, konuşma ve fiziksel egzersiz yapma zorlaşır. Vücudunuzdaki her hücre, yaşamak ve görevini yapmak için oksijene ihtiyaç duyar, bu yüzden oksijenin vücudunuzdan olabildiğince serbestçe dolaşmasına yardımcı olmak önemlidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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