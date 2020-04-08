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Koronavirüs Başkan Öz'ü de etkiledi Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Dr. Mustafa Çağrı Öz'ün Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi

İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren ve Covid19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarıyla ilgili bir haber de Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nden geldi. Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Dr. Mustafa Çağrı Öz'ün Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs Başkan Öz'ü de etkiledi Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Dr. Mustafa Çağrı Öz'ün Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren ve Covid19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarıyla ilgili bir haber de Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nden geldi. Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Dr. Mustafa Çağrı Öz'ün Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre yaklaşık on gün önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mustafa Çağrı Öz, taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarına fazlaca görev düştüğünün farkındayız
Oğluyla ilgili sorulara cevap veren Başkan Öz, "Sadece oğlum değil, Ankara'da görev yapan iki yeğenim de virüsle mücadele kapsamında çalışıyorlar. Herkesin elinden geleni fazlasıyla yapması gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde sağlık çalışanlarına fazlaca görev düştüğünün farkındayız. Uzmanlık alanları dışında da Covid19 ile mücadeleye destek olduklarını biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Bu noktada gözden kaçan bir durum da güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarıdır. Onlar da çok zor bir süreçten geçiyor. Virüse en çok maruz kalan ya da kalma tehlikesi olan insanlarımız sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz. Fakat bilmeliyiz ki böyle zor süreçler, her zaman için özveriyle çalışan insanlar sayesinde atlatılmıştır. İnşallah biz de elimizden geleni fazlasıyla yaparak ülke olarak bu hastalığın üstesinden geleceğiz." şeklinde cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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