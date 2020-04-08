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Baharla gelen hastalık: alerjik rinit

İHA

Op.Dr. İbrahim Akın alerjik rinit hastalığı hakkında bilgi verdi.

Baharla gelen hastalık: alerjik rinit

Op.Dr. İbrahim Akın alerjik rinit hastalığı hakkında bilgi verdi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, “Alerjik rinit (saman nezlesi) bağışıklık sisteminizin hava yoluyla vücudumuza aldığımız maddelere (polen,parfüm,akar,ev tozu gibi) aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan burun mukozasının alerjik bir reaksiyonudur. Bahar mevsiminin yaklaşması ile daha sık görülmeye başlar. Alerjik rinitli hastalar kendilerini grip olmuş gibi hissetmektedir. Alerjik rinitte su gibi burun akıntısı, burun kaşıntısı, sık hapşırık, geniz akıntısı, gözlerdedamaktakulakta kaşınma, en sık rastlanılan şikayetlerdir. Bunun yanında öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku alma bozukluğu, nefes darlığı gibi nadir problemlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu şikayetlerden dolayı hastalar günlük yaşantılarında büyük problemler çekmektedir. Hastanın ailesinde alerji öyküsünün olması, pasif sigara dumanına maruziyet gibi durumlar risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın teşhisinde hastanın hikayesi ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi genellikle yeterli olmaktadır. Etkene yönelik yapılan alerji testleri de teşhiste destekleyici bulgular olarak bizlere yardımcı olmaktadır” dedi.
Tedavisinde ise ilk ve en önemli basamağın tetikleyicileri belirlenmiş ise bunlardan korunmak olduğunu ifade eden Op.Dr. Akın, “Alerjik Rinit’in medikal tedavisinde ise Antihistaminikler (ağızdan tablet veya burun sprey formu), kortizonlu (kortikosteroid) spreyler ve izotonik veya hipertonik burun yıkama solüsyonları , Antihistaminik + Lökotrien antagonist kombinasyonları ve aşı tedavisi kullanılır. Alerjik reaksiyona bağlı olarak gelişen burun tıkanıklığında kortizonlu spreyler mikro dozlarda ve sistemik dolaşıma çok fazla geçmedikleri için oldukça güvenli ve etkilidirler. Alerjik riniti olan hastalarda yukarıda belirtilen ilaçlar oldukça etkilidir. Hastanın kliniğine göre medikal tedaviyi belirlemekteyiz. Bu hastalarda mevsim öncesi tedavi başlanması ile semptomlar önlenebilir ya da mevsimi daha hafif şikayetler ile geçirmesi sağlanabilir. Alerjik rinit ile karışması muhtemel birçok hastalık bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda uzman hekim tarafından muayene edilmeniz sağlığınız için daha uygundur. Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz durumlar sizde mevcut ise en yakın zamanda bir Kulak Burun Boğaz hekimine başvurunuz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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