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Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir TBMM’de Erzurum’un enerji potansiyelini paylaştı Aydemir yenilenebilir enerjiye dikkat çekti

İHA

Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir TBMM’de Erzurum’un enerji potansiyelini paylaştı Aydemir yenilenebilir enerjiye dikkat çekti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum’un yenilenebilir enerji kaynakları açısından ekonomik bazda önemli kaynak ve potansiyel barındırdığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu değerleri tespit ve kayıt noktasında çok ciddi çaba ve çalışmalar yürüttüğünü belirterek yatırımcıları Erzurum’da rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları yapmaya davet etti.
TBMM’DE ERZURUM GÜNDEMİ
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve özelde Erzurum’un yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu alandaki yatırımcıları, kaynakları ekonomiye kazandırmaya çağırdı.
POZİTİF GELİŞMELER
TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında covit19 ve bu kapsamda oluşan gündeme değinen Milletvekili Aydemir, süreçte Türkiye’yi ilgilendiren pozitif gelişmeler de olduğuna dikkat çekerek, EMBER ‘Global Electricity Review 2020’ raporunu dile getirdi, raporda rüzgar enerjisi potansiyel ve yatırımlarında ülkenin Dünya’da ilk 10 ülke arasında bulunduğuna işaret etti.
TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA
Milletvekili Aydemir, ‘Kovit 19 küresel bir musibet. Ne ki bunu naksedecek güzel gelişmeler de var. Ülkemizi de ilgilendiren birini not düşelim. İklim Danışma Kuruluşu olan EMBER 2020 raporuna göre dünyanın rüzgar ve güneş enerjisi üretimi ciddi artış göstermiştir. Daha iyisi Türkiye dünyadaki ilk 10 rüzgar ülkesi arasına girmiştir’ dedi
TEMİZ ÇEVRE
Yenilenebilir enerjiye yönelimde amacın temiz çevre olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, konuşmasında; ‘Formül malum, temiz bir çevreye ancak temiz enerjiyle ulaşılabilir. İktisadi zaviyeden de bakıldığında, rüzgar ve güneş enerjisindeki payımız arttıkça dışarıya bağlı elektrik ithalatımız da o nispette azalacaktır. Bu noktada bir teklifte bulunalım; her iki enerji potansiyeli bakımından çok münbit olan Doğu Anadolu Bölgesi ve hem de Erzurum’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımız hem de bu alandaki yatırımcılarımız özel bir bakış açısı geliştirsinler. Bu sayede kazanan ülkemiz ve yatırımcılarımız olacaktır. ‘ ifadelerine yer verdi.
AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ
TBMM’deki konuşması sonrasında Erzurum’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması odağında yatırımcılara yaptığı çağrıyı değerlendiren Milletvekili Aydemir,
Kovit 19 bir felaket bir musibet. Bunu herkes kabul ediyor ve dünya ülkeleri bunun üzerine yoğunlaşmış, ne yapabilirizin gayreti içerisinde. Bütün ekonomiler olumsuz etkilendi, bütün sosyal yapılarda dumura uğrama, sıkıntıya düşme gibi bir hal ortaya çıktı. Bu bir vakıa, bu bir doğru ancak, ‘enseyi karartmayalım’ diye güzel bir aforizmamız var. Bu umutsuzluğa düşmeyelim anlamını içeriyor. Ülkemiz için çok daha cari, bizim için çok daha geçerli bir aforizma. Evet enseyi karartmayalım. ‘ yorumunu yaptı.
2020 İKLİM ARAŞTIRMA RAPORU
Milletvekili Aydemir, ‘Bakınız İklim Danışma kuruluşu EMBER’in ‘Global Electricity Review 2020’ açıklaması, çok ciddi bir raporu yayımlandı. Bu rapora göre, bütün ülkeler sathında rüzgar enerjisine yönelmede bir yoğunluk, bir kesafet olduğu ortaya çıktı. Ve Türkiye açısından sevindirici olanı, mutlu edeni, Türkiye’nin de ilk 10 ülke arasına girmiş olmasıdır. Yani rüzgar enerjisini kullanan ilk 10 ülke arasındayız. ‘Windeurope 2019’ raporunda da kurulu rüzgâr gücünde Türkiye Avrupa’da 7. sırada. Bu hakikaten iftihar edilecek bir noktadır daha ilerilere de gideceğiz inşallah. Çünkü rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek bir ülkeyiz biz. Tıpkı güneş enerjisinde olduğu gibi.’ dedi.
‘BAKANLIĞIMIZ ÇOK CİDDİ ALTYAPI OLUŞTURDU’
Yenilenebilir enerji potansiyel ve kaynakları konusundaki zenginliğin ekonomiye kazandırılması noktasında Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığının çok ciddi çalışmalar yürüttüğü ve yatırımlar gerçekleştirdiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bu iki enerji yani yenilenebilir enerji türleri içerisindeki bu özel cenabı hakkın bahşettiği nimetleri bizim kullanmamız durumunda, bizim bunları çok sıhhatli bir biçimde rantabıl hale getirip ortaya çıkarmamız durumunda ülkemizin iktisadi gelişmesine ciddi katkımız olacak. Bir defa şunu biliyoruz, hem çevre tertemiz olacak, bu çok mühim, hem de aynı zamanda elektriğe harcadığımız ithalat rakamları da o nispette aşağıya inmiş olacak. ‘ kaydını düştü.
ERZURUM YENİLENEBİLİR ENERJİ ZENGİNİ
Erzurum’un yenilenebilir enerji kaynakları ve potansiyeli açısından bir zenginlik barındırdığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu noktada bütün ülke sathında ciddi rüzgar enerjisi potansiyeli olduğunu biliyoruz ama, hususen Doğu Anadolu Bölgesinin bu anlamda münbit bir zemin olduğunu kayda geçmek istiyorum. Ve münhasıran da Erzurum’un. ‘ değerlendirmesini yaptı.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR’DEN YATIRIMCILARA ÇAĞRI
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un en başından en sonuna yani Karaçoban ilçesinden İspir’e, Şenkaya’dan Çat’a bütün ilçelerinde böyle bir potansiyel var. Hem güneş enerjisi açısından çok iyiyiz, hem de rüzgar enerjisi potansiyeli açısından çok iyiyiz. Öyleyse bu alanda yatırım düşünen bütün kardeşlerimi, bütün yatırımcıları Erzurum’a özel bir tevcih, özel bir bakış açısı geliştirmeye davet ediyoruz. Bu anlamda zaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın mevcut hali tespit ettiğini biliyoruz. Bu konuda sıkça görüşüyor ve Erzurum odaklı çalışmaları takip ediyoruz. Bakanlığımız ciddi zeminde çalışmalar yapıyor. Öyleyse Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızın yaptığı bu çalışmalara oranla o zaviyeden bakarak yatırımcıların Erzurum’a yönelmesini hususen bekliyoruz.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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