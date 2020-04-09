Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu

<br>ERZURUM, (DHA)ATATÜRK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. <br>Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 hasta, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı. <br>Erzurum'da daha önce de koronavirüs hastalığı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 hasta taburcu edilmişti. Böylece, kentte koronavirüs tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen hasta sayısı, 66'ya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-09 14:00:19<br>
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