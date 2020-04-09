Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek, "Milli Dayanışma Kampanyasına yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile tam destek veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler büyüyor. Kampanyaya bir destekte Başkan Fuat Demir ve yönetim kurulu üyelerinden geldi. Korona virüsü nedeniyle internet üzerinden yaptıkları haftalık yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Demir, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına tam destek verdikleri söyledi.

Demir, yönetim kurulu üyeleri ile internet üzerinden yaptığı haftalık toplantısında, "Bilindiği gibi hepimizi yakından ilgilendiren ve ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bizde üyelerimiz ile tam destek veriyoruz. Tarihimiz boyunca güne kadar milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Her nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında tarih boyunca yer almış necip bir milletiz. Bu günde aynı duyarlılıkla, aynı ruhla hem ülkemizdeki, hem Müslüman topraklarında yaşayan din kardeşlerimize destek olma zamanıdır. El ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Demir bu süreçte Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vermekle beraber, yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle de yaklaşık bin aileye nakdi yardım yapılması kararını aldıklarını bildirdi.

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