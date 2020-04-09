Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi

DHA

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini söyledi. Vali Okay Memiş, üçüncüsü düzenlenen Pandemi Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar'ın katıldığı basın toplantısında Vali Memiş, Erzurum'un koronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir durumda olduğunu söyledi. Alınan tedbirler sayesinde Erzurum'da durumun iyi olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş,...

Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.<br>Vali Okay Memiş, üçüncüsü düzenlenen Pandemi Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar'ın katıldığı basın toplantısında Vali Memiş, Erzurum'un koronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir durumda olduğunu söyledi. Alınan tedbirler sayesinde Erzurum'da durumun iyi olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin ise hastanelerde tedavi görerek taburcu edildiği bilgisini verdi. <br>Vali Memiş, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 79 yaşında pozitif vaka haricinde kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği bulunuyordu. Bir hastamız 67 yaşında bir hastamız. Onunda yine koronavirüs pozitif olması haricinde kalp ve diğer rahatsızlıkları olan vatandaşımız. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar 700 temaslı kişimiz var. Bunlar pozitif değil. Pozitif vaka olarak elhamdülillah vaka sayımız çok iyi. Temaslı olan insanları izole etmemiz gerekiyor. Bunları çok iyi şekilde takip ediyoruz. İnşallah kurallara uyarak pandemiyi atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.<br>POZİTİF VAKALARIN DURUMU ÇOK İYİ<br>Her gün onlarca hastanın taburcu edildiğini bildiren Vali Memiş, pozitif vakaların da durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir tane entübe vakası olduğu bilgisini veren Vali Memiş, "Onun dışındaki pozitif vakalarımız normal. Günlük hayatlarına devam ediyor. 5 gün boyunca ilaç tedavisi yapıyoruz. Ayaktalar, böyle yatakta falan değiller Allaha şükür. Toplam taburcu sayısı 69 çok iyi bir rakam" dedi. <br>MASKELERİ ECZANELER DAĞITACAK<br>Sokakta artık maskesiz dolaşılmayacağını polisin, görevlilerin sürekli uyaracağını belirten Vali Memiş, bundan böyle maske dağıtımının da eczanelerden yapılacağını anlattı. Pandemi Kurulu üyesi 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar'ın bilgi verdiğini ifade eden Vali Memiş, vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderileceğini maskelerin eczaneler üzerinden dağıtımının yapılacağını kaydetti. Memiş, 106 eczaneden vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi. <br>KARANTİNAYA ALINAN BÖLGELER<br>Erzurum'un Türkiye'nin en büyük vilayetlerinden biri olduğunu, coğrafi açıdan dünyada 58 ülkeden büyük olduğunu belirten Vali Memiş, birtakım karantina tedbirleri olacağını vurguladı. Karayazı Bayraktar, Aşkale Gölören, Horasan Eğertaşlar, Pasinler Kasımpaşa ve Çat Soğukpınar ve Tekman Mescitli Mahallesi'nde karantina uygulanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "Mahalle, mahalle halk sağlığı uzmanları önerisiyle karantinayı uygulayacağız. Alınan bu tedbirler vatandaşımıza eziyet için değil, tam tersi vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir" dedi. <br>400 POLİS AİLESİ KONTROL ALTINDA<br>Konuşmasında başta sağlık çalışanları olmak üzere özellikle polis teşkilatına teşekkür eden Vali Memiş, 400 polis ailesini de kontrol altında tuttuklarını söyledi. Memiş, "Jandarmamız polisimiz kahramanca görev yapıyorlar, risk altındalar. 400 polis ailesini de kontrol altında tutuyoruz. Çünkü polislerimiz alandalar, sürekli olayları kontrol ediyorlar. Buna da çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.<br>65 YAŞ ÜSTÜ 5 BİN KİŞİ UYARILDI<br>Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başarıyla uygulandığını Erzurum'da 5 bin 65 yaş üstü vatandaşın evde kalmaları yönünde ikaz edildiğini kaydetti. İncitmeden, kalp kırmadan kuralları uyguladıklarını vurgulayan Vali Memiş, 36 bin kişinin de yardım taleplerini değerlendirerek gerekeni yapacaklarını söyledi. <br>KİRA ALINMASIN <br>Basın mensuplarının "Belediyeye ait iş yerlerinde kira ertelemesi olacak mı?" sorusuna cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sadece belediye değil diğer kurumlara ait iş yerlerinden 3 ay süreyle kira alınmaması yönünde bir teklif sunduklarını Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini belirtti. <br>Vali Memiş, 81 il valisi ve ilgili bakanlarla telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda kira erteleme yerine kiraların alınmaması yönünde talepleri olacağını vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-09 20:07:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın ...
Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya ...
Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
Vali Memiş; ‘Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum’
YEREL HABERLER Vali Memiş; ‘Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ...
Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız’
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu ...
Aziziye'de Pandemi savaşı Başkan Orhan; Tedbirlerimiz azami seviyede
YEREL HABERLER Aziziye'de Pandemi savaşı Başkan Orhan; Tedbirlerimiz ...
(Görüntülü) Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da 16 koronavirüs hastası ...
Erzurum’da Emniyet mensupları alkışlanacak
YEREL HABERLER Erzurum’da Emniyet mensupları alkışlanacak
Kuruyemiş alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Kuruyemiş alerjilerine dikkat
Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri
YEREL HABERLER Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri
Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?
YEREL HABERLER Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?
Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans yöntemiyle görüştü
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans ...
Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu ...
Erzurum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da bir köy karantinaya alındı
Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı
YEREL HABERLER Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı
Kadınlarda oluşan göğüs sarkmalarına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda oluşan göğüs sarkmalarına dikkat
Korona virüste ağız ve diş sağlığı önemli
YEREL HABERLER Korona virüste ağız ve diş sağlığı önemli
Vücuttaki deri çatlaklarına dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki deri çatlaklarına dikkat
Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir TBMM’de Erzurum’un enerji potansiyelini paylaştı Aydemir yenilenebilir enerjiye dikkat çekti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir ...
Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu
Zabıta ekipleri un çuvalını elleriyle taşıyıp yaşlı adamın evine getirdiler
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri un çuvalını elleriyle taşıyıp yaşlı ...
Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek
YEREL HABERLER Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli ...
Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır Akademisyenler aşı için zaman istiyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı ...
TOBB’daki toplantıya video konferansla katılan Başkan Yücelik; “Tüm sektörlerin kapsama alınmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER TOBB’daki toplantıya video konferansla katılan Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X