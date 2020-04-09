Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı.

Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60’ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum’da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Vali Memiş, Erzurum olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek, “Erzurum özelinde baktığımızda iyi durumdayız. Sağlık Bakanımızın verdiği ilk rakamların neredeyse yarısına düştük. Katiyen rehavete kapılmamalıyız. Halen tehdit çok büyük. Erzurum’da her gün pozitif vaka çıkıyor ama her gün çok fazla hasta taburcu ediyoruz. 60’ın üzerinde hasta taburcu ettik” dedi.
Vali Memiş, maskelerin eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılmasının gündemde olduğunu belirterek, “Maskesiz artık sokakta dolaşmamamız lazım. Gerekirse polisimiz sokakta maskesiz dolaşan vatandaşlara maske verecek. Böyle bir uygulama düşünüyoruz. Henüz çok net değil ama eczaneler üzerinde dağıtım yapabiliriz. 106 eczanemizde vatandaşlarımıza her gün 18 bin maske dağıtacağız” şeklinde konuştu.
Şehir hastanesinin tamamının gerektiğinde yoğun bakım ünitesine çevirebilecek kapasitede olduklarını açıklayan Vali Okay Memiş, “Bin 500 yataklı şehir hastanemizin tamamını biz yoğun bakım ünitesine çevirecek durumdayız. İhtiyaç anında biz hastanemizi yoğum bakıma çevirebiliriz. Entübe dedikleri sistemi devreye koyacak güçteyiz. Erzurum’da 2 vakamızı kaybettik. Kayıplarımızdan birisi 79 yaşında kalp ve böbrek yetmezliği yaşayan bir emekli hemşiremiz diğeri ise 67 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan bir vatandaşımızdı. İki vakamızın da kronik hastalıklarından dolayı durumları ağırdı” ifadelerini kullandı.
Yardım için 36 bin müracaatın olduğunu kaydeden Memiş, “Yardım çağrısında bulunan 36 bin müracaat var. Kimseyi ger çevirmiyoruz. Geçen hafta yardım ettik bu hafta edemeyiz demiyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza elimizden gelenin fazlasını vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ...
Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya ...
Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
Vali Memiş; ‘Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum’
YEREL HABERLER Vali Memiş; ‘Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ...
Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız’
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu ...
Aziziye'de Pandemi savaşı Başkan Orhan; Tedbirlerimiz azami seviyede
YEREL HABERLER Aziziye'de Pandemi savaşı Başkan Orhan; Tedbirlerimiz ...
(Görüntülü) Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da 16 koronavirüs hastası ...
Erzurum’da Emniyet mensupları alkışlanacak
YEREL HABERLER Erzurum’da Emniyet mensupları alkışlanacak
Kuruyemiş alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Kuruyemiş alerjilerine dikkat
Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri
YEREL HABERLER Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri
Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?
YEREL HABERLER Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?
Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans yöntemiyle görüştü
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans ...
Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu ...
Erzurum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da bir köy karantinaya alındı
Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı
YEREL HABERLER Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı
Kadınlarda oluşan göğüs sarkmalarına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda oluşan göğüs sarkmalarına dikkat
Korona virüste ağız ve diş sağlığı önemli
YEREL HABERLER Korona virüste ağız ve diş sağlığı önemli
Vücuttaki deri çatlaklarına dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki deri çatlaklarına dikkat
Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir TBMM’de Erzurum’un enerji potansiyelini paylaştı Aydemir yenilenebilir enerjiye dikkat çekti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den yatırımcılara çağrı Aydemir ...
Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu
Zabıta ekipleri un çuvalını elleriyle taşıyıp yaşlı adamın evine getirdiler
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri un çuvalını elleriyle taşıyıp yaşlı ...
Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek
YEREL HABERLER Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli ...
Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı hazır Akademisyenler aşı için zaman istiyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde plazma tedavisi için altyapı ...
TOBB’daki toplantıya video konferansla katılan Başkan Yücelik; “Tüm sektörlerin kapsama alınmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER TOBB’daki toplantıya video konferansla katılan Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X