Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60’ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum’da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Memiş, Erzurum olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek, “Erzurum özelinde baktığımızda iyi durumdayız. Sağlık Bakanımızın verdiği ilk rakamların neredeyse yarısına düştük. Katiyen rehavete kapılmamalıyız. Halen tehdit çok büyük. Erzurum’da her gün pozitif vaka çıkıyor ama her gün çok fazla hasta taburcu ediyoruz. 60’ın üzerinde hasta taburcu ettik” dedi.

Vali Memiş, maskelerin eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılmasının gündemde olduğunu belirterek, “Maskesiz artık sokakta dolaşmamamız lazım. Gerekirse polisimiz sokakta maskesiz dolaşan vatandaşlara maske verecek. Böyle bir uygulama düşünüyoruz. Henüz çok net değil ama eczaneler üzerinde dağıtım yapabiliriz. 106 eczanemizde vatandaşlarımıza her gün 18 bin maske dağıtacağız” şeklinde konuştu.

Şehir hastanesinin tamamının gerektiğinde yoğun bakım ünitesine çevirebilecek kapasitede olduklarını açıklayan Vali Okay Memiş, “Bin 500 yataklı şehir hastanemizin tamamını biz yoğun bakım ünitesine çevirecek durumdayız. İhtiyaç anında biz hastanemizi yoğum bakıma çevirebiliriz. Entübe dedikleri sistemi devreye koyacak güçteyiz. Erzurum’da 2 vakamızı kaybettik. Kayıplarımızdan birisi 79 yaşında kalp ve böbrek yetmezliği yaşayan bir emekli hemşiremiz diğeri ise 67 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan bir vatandaşımızdı. İki vakamızın da kronik hastalıklarından dolayı durumları ağırdı” ifadelerini kullandı.

Yardım için 36 bin müracaatın olduğunu kaydeden Memiş, “Yardım çağrısında bulunan 36 bin müracaat var. Kimseyi ger çevirmiyoruz. Geçen hafta yardım ettik bu hafta edemeyiz demiyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza elimizden gelenin fazlasını vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.