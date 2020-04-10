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Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması

İHA

Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması

Erzurum’da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.
Erzurum’un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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