Dedesi ve ninesine moral konseri verdi

<br>Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde Metehan Aydın (30), koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan dedesi ile ninesine moral vermek için evlerinin önünde gitarı ile konser verdi. <br>Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi Bayram Sokak'taki evlerinden çıkamayan Muharrem Taşçı (74) ile Zöhre Taşçı'ya (72) torunları Metehan Aydın sürpriz yaptı. Uşak Üniversitesi Türk Lehçeleri Edebiyat Bölümü mezunu olan ve atama bekleyen Aydın, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan dede ve ninesini ziyarete gitti. Dede ve ninesinin tek katlı evlerinin bahçesini giren Aydın, gitarıyla onlara mini bir konser verdi. <br>Evlerinin kapı ve penceresinden torunlarının konserini izleyen Muharrem ve Zöhre Taşçı, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Evden çıkamayan dede ve ninesi için moral konseri verdiğini söyleyen Metehan Aydın, "Salgın sebebiyle dedem ve ninem evden çıkamıyordu. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedim, çok da güzel oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN<br>2020-04-10 09:06:09<br>

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