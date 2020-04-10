Pasinler'de Türk Polis Teşkilatı 175. yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü çelenk töreni yapıldı.

Düzenlenen törende Atatürk anıtına Emniyet Müdürü Sema Yalçın tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Sema Yalçın ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

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