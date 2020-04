Milletvekili Aydemir: ‘Başarının sırrı Cumhurbaşkanımızdır’ Milletvekili Aydemir: ‘Sağlık kadroları destan yazıyor’ Aydemir Sağlıkta Dönüşüm Projesini paylaştı Aydemir: ‘Sağlık ordumuza minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin covit19’la mücadele sürecinde çok başarılı olduğunu, milletin sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin yüksek seviyede bulunduğunu belirterek, ‘Bu başarılı Süreç Sayın cumhurbaşkanımızın ve onun liderliğindeki kabinenin eseridir. ‘ dedi.

AYDEMİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, insanlık için dram ifade eden bir süreçten geçildiğini, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de bu sıkıntılı halin içinde yer aldığını söyledi.

COVİD19’LA MÜCADELE SÜRECİ

Sürecin, Türkiye açısından başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin yüksek seviyede olduğunu anlattı. Aydemir, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinenin, muhkem duruşu olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELE BAŞARISI

AK Partili Aydemir, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıktığı dönemde durumun fark edilip gereken önlemlerin zamanında alınmasından kaynaklı bir başarının ortaya çıktığını vurguladı. Aydemir, ‘Çok netameli bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar için dram ifade eden bir vetireden bahsediyoruz. Bütün dünya ülkeleri tesir altında, ülkemizde münhasıran bu sıkıntılı halin içine düşmüş durumda. Şükür ki, süreç ülkemiz açısından çok özel, çok başarı ifade eden bir halde yürüyor. Bundan dolayı mutluyuz, memnunuz. ‘dedi.

‘VATANDAŞ MEMNUNİYETİ DORUKTA’

Covid 19’la mücadele sathında Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaların tüm kesimlerce memnuniyetle karşılandığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milletimizin memnuniyeti, memnuniyet katsayısı çok yüksek. Bunun sebebi sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin duruma vaziyet etmedeki muhkem duruşudur, sağlam duruşudur. İş daha Türkiye’ye sirayet etmeden önce daha Çin boyutundayken durumu fark edip, gelişmeleri öngörüp, buna göre yapılması gerekenlere dönük tedbirlerin zamanında alınmasıdır. ‘ diye konuştu.

SAĞLIK SİSTEMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Basın toplantısında Türkiye’deki sağlık sisteminin dünü ve bugününe dair mukayesede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin sağlık sistemi hususi bir hali ifade ediyor. Başarı bundan dolayıdır. Bunun içinde özel bir kıyas yapmak gerekir. Kıyas bizden öncesiyle mevcut halin ortaya koyulmasıyla yapılabilir. Biz iktidar olduktan hemen sonra ilk el attığımız sahanın adı sağlık sistemidir. Ben hatırlıyorum, Erzurum Milletvekiliyim, o yıllarda milletvekili değildim ama, bir Erzurumlu bakanımız, sağlık bakanlığının başındaydı. Dolayısıyla onun çalışmalarını birebir takip etmiş biriyim. Hem sağlık sektöründe 15 yıl, işletmeci pozisyonunda bulundum, hem gazeteci kimliğim var, dolayısıyla bu alanı çok yakından takip etme imkanı buldum. O zaviyeden baktığımızda, ilk verilen beyanatı hiç unutmuyorum; O dönemdeki sayın sağlık bakanımız Recep Akdağ bey, ‘bundan sonra hastanelerde rehin olayı olmayacak, kimse rehin kalmayacak’ demişti. Ve hakikaten o söz bugüne kadar cari oldu, geçerli oldu. O bizden önceki hale hiç dönülmedi, dönülmeyecek Allah’ın izniyle. Çünkü bizden önceki dönem, hakikaten milletimiz adına ıstırap verici bir dönemdi. Sektörün içinde bulunduğum için çok yakından takip etme imkanı bulmuştum.’ dedi.

AYDEMİR AK PARTİ ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Milletvekili Aydemir, AK Parti öncesindeki döneme atıfta bulunarak, ‘Hatırlayınız, bizden önceki dönemlerde, bu ülkede yaşayan insanlarımızın sadece yüzde 65’i sağlık sigortası kapsamındaydı. Kaldı ki bunlar da, sıhhatli, adaletli bir sistem içerisinde değillerdi. Yani işçiler, memurlar, çiftçiler, emekliler, farklı bir sağlık hizmeti alma pozisyonundaydılar ve sıhhatsiz bir pozisyon söz konusuydu. Dolayısıyla bu kesimler, aynı zamanda özel sigorta kapsamına yönlenme zorunda kalıyorlardı. Ciddi paralar ödemek durumundaydılar. Ücretsiz sağlık herhangi bir para ödemeden sağlık sisteminden istifade hayal dahi edilemezdi. Bizimle beraber AK Parti iktidarıyla beraber, bu hayata geçti, bundan dolayı hakikaten milletimizin memnuniyeti çok çok yükseldi. ‘ hatırlatmasını yaptı.

AK PARTİ ÖNCESİ YAŞANAN SORUNLAR

AK Parti dönemi öncesinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Yine bu noktada bir vurgu yapmak istiyorum, hayati bir vurgudur, genç jenerasyon bunların çok farkında değil, o yıllarda bir insan sağlık hizmetine ulaşabilmek için mutlaka ama mutlaka doktor muayenehanesi yönlendirilirdi. Orada bir ödeme yapardı, ondan sonra ancak hizmet alma imkanı bulurdu. Şimdi bunu söylediğimiz zaman, bunu dillendirdiğimiz zaman kimileri için ‘bunlar da olabilir miymiş, bunlar da doğru olamaz’ gibi kafalarda bir soru işareti oluşuyor. Oysa bu ülkenin hakikatleriydi bunlar. Ve o zamanlarda tıbbi malzemeye ulaşmak, ekipmanların sıhhatli oluşu söz konusu değildi. Ve bütün bunlar bizimle beraber, çok özel bir hal aldı. ‘ ifadesine yer verdi.

SAĞLIK TESİS VE EKİPMANLARINDA MÜKEMMELİYETE ERİŞİM

Geçmiş dönemdeki sağlık tesisleriyle bugünküleri kıyaslamanın mümkün olamayacağına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yine o yıllarda, hastanelerimizin durumuna vurgu yapmak istiyorum, bugün tabi şehir hastaneleri hayat bulunca, hastaneler beş yıldızlı otel konforunda olunca, o yıllara insanların zihinleri projekte olamıyor. Oysa olmamız lazım. Hatırlamak lazım, özellikle o zaman dilimlerini yaşayanlar bilirler, hastaneye olanlar, hastası olanlar, mutlaka ama mutlaka görmüşlerdir, bir hastanızı ziyarete gittiğinizde, asgariden sekiz on kişilik yatağın bulunduğu bir koğuş sistemiyle muhatap olurdunuz. Orada, tuvalet yoktu, orada banyo yoktu. Koridorda müşterek bir tuvalet ve banyo vardı hastalar için. Allah muhafaza, şu anki salgın, şu anki sıkıntılı hal o yıllarda yaşansaydı bu ülkede nasıl bir hercü merc yaşanırdı? Nasıl bir kaotik yapı ortaya çıkardı? Bir düşünelim, bir akledelim bunları.’ kaydını düştü.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

AK Parti tarafından hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programıyla tek yataklı oda oranının yükseldiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi geldiğimiz noktada, yüzde 74’lük bir orana ulaşmışız ve de tek yataklı odalarda. O odalar ki içinde banyosu müstakil, tuvaleti müstakil, dört başı mamur, hizmetin alınabildiği oda. Yüzde 74. Bizden önceki dönemde bu oran yüzde 6’lardaydı bu oran. Kaldı ki o odalarda da, konfor, nitelik bugünkü gibi değildi. Çok daha düşük vaziyetteydi. Geldiğimiz nokta bütün bunları, başarı hanesine kayıt altına almamızı gerektiriyor. ‘ dedi.

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

Geçmişle bugün gelinen seviyeyi solunum cihazları açısından da değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bugün özellikle, bu salgından dolayı, ventilatör cihazı ihtiyacı çok yüksek seviyede. O yıllarda ne kadardı bu, yani solunum cihazından bahsediyorum, bütün Türkiye sathında 2 bin 200 tane solunum cihazı vardı. Geldiğimiz noktada, 40 bin özel odamız var, yani yoğun bakım odamız var, yoğun bakım yatağı var. Buraya kadar gelmiş. Bütün Avrupa’da çok yüksek bir oranı tutturmuşuz. Çok sıhhatli bir haldir bu. Ve bundan dolayı başarı ciddi oranlara gelmiştir.’ diye konuştu.

‘SAYIN KOCA’YA MİNNETTARIZ’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bunu özellikle bir rakamsal değer olarak kayda geçmek istiyorum, yüz bin kişiye düşen yoğun bakım hasta oranı Avrupa’dakinin çok çok fevkindedir. Dolayısıyla, bütün bunlar, AK Parti hükümetinin iktidar olduğu süreçten bugüne sağlık sahasındaki başarılı atılımlarının, çalışma ve çabalarının sonucu olmuştur. Sağlık sisteminde müthiş bir dönüşüm programı uygulandı ve bu dönüşüm programı başarılı grafiğini şu anda da sürdürmekte. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca bey çok dirayetli bir halde bakanlığı götürüyor ve orada özellikle şu süreçte gördük ki, hem hekim olması bakımından, hem de iştigal sahası bu alandan olması sebebiyle müthiş bir nüfuz etme yeteneği var. Ve süreci çok başarılı bir biçimde götürüyor. Kendisine minnettarız. ‘ dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ

AK Parti iktidarlarıyla birlikte gündeme gelen ve hayata geçirilen Şehir Hastaneleri projesine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bu gün şehir hastaneleri hayata geçmiş durumda. Şehir hastanelerindeki yatakların tek odalı sistemi ihtiyaç duyulduğu zaman aynı anda yoğun bakım sistemine, ünitesine, yoğun bakım odasına dönüşme imkanı da cabasıdır. Şehir hastaneleri ki bu gün CHP’nin, muhalefetin her fırsatta itiraz ettiği, israf ediliyor diye dillendirdiği, sözüm ona bize dönük politika ve propaganda vesilesi yaptığı hastanelerdir. Geldiğimiz nokta bizim öngörülerimizin ne kadar sağlam olduğunu ne kadar muhkem olduğunu ne kadar milletten yana olduğunu gösteren bir haldir. ‘ vurgusunda bulundu.

‘SAYIN AKDAĞ BAŞARININ MİMARLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR’

Basın toplantısında AK Parti ile birlikte hayata geçen Sağlıkta Dönüşüm Projesini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Burada bir hakkı teslim etmenin gerekli olduğuna, ihtiyaç olduğuna, hak tesliminin çok mübarek olduğuna inanan birisi olarak, özellikle not düşmek istiyorum. Şimdi şu an birlikte Erzurum’da milletvekili olarak vazife yaptığımız, milleti temsil ettiğimiz bir isim var. Sağlık Bakanlığını çok uzun yıllar deruhte etmiş, o bakanlığın başında olmuş bir arkadaşımız, Sayın Recep Akdağ Bey. Elbette ki süreci Sayın Cumhurbaşkanımız götürdü. Elbette şunu biliyoruz ki, AK Parti kurulmadan önce, AK Parti iktidar olmadan önce, zihin haritasına ülkeyi yönetirsem şu şu problemleri şu şekilde çözmem lazım, çözerim gibi, bir kodlama yapan Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin lideridir ve başarının biricik sahibidir. Ancak , Onunla beraber yol arkadaşlığı yapan, süreci takip eden ve sağlıkta dönüşüm programını hayata geçiren isimdir Sayın Recep Akdağ. Onun hakkını teslim etmemiz lazım. Geldiğimiz noktadaki başarı eğer altyapıyı ifade ediyorsa, ki bunu Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bey de her vesile ile söylüyor, ‘sağlıkta altyapımız çok sağlam olduğu için problem yaşamıyoruz’ diyor. İşte o alt yapının sağlam hale gelmesinde, inşa edilmesinde, çok ciddi katkısı olmuştur. Başarının mimarlarından birisi olmuştur. Kendisine bu vesile ile şükranlarımı ifade ediyorum, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Millet adına bunu yapıyorum. Ve tabi sadece ona değil, bu süreçte görev yapan bakan arkadaşlarımız da var, onlar da pay sahibidir. Onlar da şeriktir bu işte. Onlara da teşekkürümüz var. Onlara da minnettarlığımız var. Ve sadece Bakanlar değil, bürokratik kademelere de. Frekans uyuşması çok önemlidir bu işte. Sayın Bakanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızla, frekansları uyuşmuş, katkı sunmuş bütün bürokratlara, müsteşarlara, genel müdürlere, daire başkanlarına, hepsine teşekkür borcumuz var. ‘ dedi.

ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN’

Milletvekili Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığının tüm çalışanlarıyla covid19’la mücadelede destan yazdıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Geldiğimiz noktada, sağlık kadroları destan yazıyorlar. Özellikle Türkiye’deki sağlık ekibi için söylüyorum, destan yazıyorlar. Doktorlarımız öyle, hemşirelerimiz öyle, hasta bakıcılarımız öyle. O sari hizmetlerde kim varsa, yani kapıcısından tutun, ne tür zirvesinde hizmet yapan isim varsa hepsi şu anda millet adına, büyük bir gayret sarf ediyorlar. Sağlık ordusu diyoruz biz buna, ve bunlara minnettarlığımızın hududu, sınırı yok. Kendilerine bu vesile ile, şu meclis çatısı altında, millet adına, teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Sıhhatleri daim olsun. Evlatlarıyla, aileleriyle, mutlu, uzun bir hayat süreci yaşasınlar. Kİ zaten bütün bir milletin duasını alıyorlar şu anda. ‘ tespitinde bulundu.

‘BU BADİREYİ ATLATACAĞIZ İNŞALLAH’

Milletvekili Aydemir, ‘Bütün insanlığa tasallut eden, bütün insanlığı meyus eden covid19 sürecinin bir an önce bitmesi için cenabı hakka her vesile ile niyazda bulunuyoruz. Allah bu musibetten hepimizi, bütün insanlığı bir an önce kurtarsın inşallah.Bir kez daha özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum, AK Parti iktidarıyla beraber sağlıkta dönüşüm programı hayata geçmemiş olsaydı, çok netameli, çok sıkıntılı hal yaşardık. Şükür bundan dolayı yaşamıyoruz şu anda. Şükür süreci çok sıhhatli bir şekilde götürüyoruz. Ve inşallah yakın zamanda, bütün bu badireyi atlatacağız. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, daha sonra tüm insanlığı cenderesi altına alan salgın sürecinin bir an önce son bulması için dua etti.

