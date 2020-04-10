Diş eksikliğine implantla çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diş eksikliğine implantla çözüm

İHA

Diş Hekimi Yalçın Genç, tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implantın birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde, tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulandığını belirtti.

Diş eksikliğine implantla çözüm

Diş Hekimi Yalçın Genç, tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implantın birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde, tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulandığını belirtti.
Diş Hekimi Yalçın Genç, implantın eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu ifade ederek, “İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir” diye konuştu.
İmlant uygulamasının her yaşta uygulanabileceğini kaydeden Diş Hekimi Yalçın Genç, “Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 1617, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar” dedi.
Diş Hekimi Yalçın Genç, implant yapımının iki aşamadan oluştuğunu kaydederek, “Birincisi cerrahi aşamadır. İmplant alt yapısı çene kemiğine yerleştirilir. Daha sonra 2 6 hafta arasında bekleme süresi vardır. Bu sürede kemik ile implant arasına kemik oluşumu meydana gelir. Üst yapının yapılması ise bir hafta kadar süre alır. Ağız bakımı eksiksiz ve hiç ihmal edilmeden yapılmalıdır. Bu bakım kendi dişlerimiz için de gereklidir. İmplant yapımından sonra da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer yeterli temizlik yapılmazsa nasıl kendi dişlerimizi kaybediyoruz aynı şekilde implantımızı da kaybedebiliriz. İlk belirtiler diş etinde kızarıklık, şişlik, kanama ve kaşıntı ile başlar, kemik yıkımıyla birlikte implantın kaybına sebep olur. Kontrol altında olmayan şeker hastaları, kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar, uzun süre kortizon tedavisi görmüş olanlar ve halen görmeye devam edenler implant yaptıramazlar. Daha önceki yıllarda büyük kemik kayıpları olanlar implant yaptıramıyordu ama günümüzde kemik greftlerle uygun hale getirilip implant uygulanabiliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama
YEREL HABERLER Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama
Horasan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına mama ve su desteği
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına mama ve su ...
Aşırı terleme tedavisinde lazerle kesin çözüm
YEREL HABERLER Aşırı terleme tedavisinde lazerle kesin çözüm
Liposuction zayıflama yöntemi değildir
YEREL HABERLER Liposuction zayıflama yöntemi değildir
Saç ekiminde 12 maddeye dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde 12 maddeye dikkat
Çocuklarda alt ıslatmayı önlemenin yolları
YEREL HABERLER Çocuklarda alt ıslatmayı önlemenin yolları
Oltu’da 10 Nisan Polis günü kutlandı
YEREL HABERLER Oltu’da 10 Nisan Polis günü kutlandı
Sağlık çalışanları ve polisler için yüz maskesi ürettiler Yakutiye Belediyesi’nden önemli hizmet
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve polisler için yüz maskesi ...
Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı
Milletvekili Aydemir: ‘Başarının sırrı Cumhurbaşkanımızdır’ Milletvekili Aydemir: ‘Sağlık kadroları destan yazıyor’ Aydemir Sağlıkta Dönüşüm Projesini paylaştı Aydemir: ‘Sağlık ordumuza minnettarız’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Başarının sırrı ...
Pasinler'de Türk Polis Teşkilatı 175. yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Pasinler'de Türk Polis Teşkilatı 175. yılı ...
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
YEREL HABERLER Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
(Görüntülü) 87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada ...
Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı
YEREL HABERLER Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Dedesi ve ninesine moral konseri verdi
YEREL HABERLER Dedesi ve ninesine moral konseri verdi
87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu edildi
YEREL HABERLER 87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu ...
87 yaşındaki İbrahim dede Korona tedavisine bir haftada olumlu cevap verdi
YEREL HABERLER 87 yaşındaki İbrahim dede Korona tedavisine bir ...
Dedesine ve anneannesine konser verdi
YEREL HABERLER Dedesine ve anneannesine konser verdi
Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs uygulaması
YEREL HABERLER Polis ve Jandarma ekiplerinden Korana Virüs ...
(Görüntülü) Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını ...
Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ...
Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın üzerinde taburcumuz var” “106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız” “Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Erzurum’da 2 hastamızı kaybettik 60’ın ...
Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya ...
Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X