Büyükşehir yeni sezonu grup yollarla açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sezon açılışını grup yol çalışmalarıyla başlattı. Büyükşehir, Çat ilçesine bağlı Bozyazı, Göbekören, Bardakçı, Babaderesi, Şeyh Hasan ve Soğukpınar mahallelerine ulaşımı sağlayan grup yollarının yapımına başladı. Mevcut ulaşım ağlarını baştan aşağı yeniden elden geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, toplamda 28 kilometre uzunluğundaki güzergâh için bin 700 ton da Bitümlü Sıcak Asfalt (BSA) serimi gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un en ücra yerleşim merkezlerinde bile artık ulaşım diye bir sorun olmayacak” dedi.

Çat ilçesine bağlı mahallelerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Başkan Sekmen, Bozyazı, Göbekören, Bardakçı, Babaderesi, Seyh Hasan ve Soğukpınar mahallelerine ulaşımın bundan böyle günün şartlarına uygun ve modern koşullarda sağlanacağını ifade etti. Söz konusu güzergâhın toplamda 28 kilometreye tekabül ettiğini anlatan Sekmen, “Burada genişletmek ve iyileştirmek suretiyle ulaşım ağlarımızı son derece kullanışlı hale getiriyoruz. Yapılacak bu fiziki düzenlemelerin ardından güzergâha baştan sona bin 700 ton Bitümlü Sıcak Asfalt (BSA) serimi gerçekleştirecek ve ilçe merkeziyle mahalle bağlantılarını sağlayan grup yollarımızı son derece modern bir hale getirmiş olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yol ve ulaşım ağlarının medeniyetin en büyük göstergesi olduğuna dikkati çekerek, “Erzurum’da hamdolsun bu manada yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şehir merkezindeki ulaşım ağlarına yenilerini kazandırmakla birlikte mevcut ana arterleri baştan aşağı yeniden elden geçirmek suretiyle de günün ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirdik. Ayrıca yeni kavşaklar, köprüler ve viyadükler inşa ederek, şehir içi trafiğine büyük ölçüde nefes aldırdık. Bu çalışmalarımıza paralel olarak ilçelerimizde de ulaşım adına önemli adımlar atıyoruz. Planladığımız üzere Erzurum’un en ücra yerleşim merkezlerinde bile artık ulaşım diye bir sorun olmayacak” ifadelerini kullandı.

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