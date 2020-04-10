Büyükşehir’den esnaf zirvesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Esnafımız bu şehrin belkemiğini oluşturuyor. Bu yüzden esnaf kardeşlerimizin selameti için fayda üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle Erzurum esnafı için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu’nun da katıldığı ekonomi zirvesinde esnafın sorunları, beklenti ve talepleri ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini gösteren Kovid19 salgınının, sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da olumsuz birçok sonuç doğurduğunun altını çizdi. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere koşulsuz bir biçimde riayet eden esnaf için devletin de seferber olduğunu hatırlatan Sekmen, “Kamuyu temsil makamında olan bizler, kuşkusuz esnafımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması sürecinde her türlü sorumluluğu alabilmeliyiz” diyerek, kamu bankalarının bölge müdürleriyle görüş alışverişinde bulundu.

“Esnaf için kapsayıcı ve kuşatıcı adımlar atmalıyız”

Devletin açıkladığı destek paketlerinden esnafın olabildiğince faydalandırılması gerektiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu amaç doğrultusunda ilgili herkesin ve her kurumun inisiyatif almasının şart olduğunu ifade etti. Sürecin geçici olduğunu ve salgının yakın zamanda bir tehdit olmaktan çıkacağını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Sadece sağlık açısından değil, süreci ekonomik açıdan da çok doğru bir biçimde yönetebilirsek; yok denecek kadar az sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Bu bağlamda şehir ekonomisinin belkemiğini oluşturan esnafımızı kapsayıcı ve kuşatıcı bir yaklaşım sergilemeli, talep ve beklentilerini ise maksimum düzeyde karşılayabilmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak; bizim yaklaşım tarzımızı işte bu anlayış oluşturuyor. Çünkü biz biliyoruz ki; esnafımızın muzdarip olduğu bir ortamda sosyal ve toplumsal refahtan bahsetmek mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Kamu bankalarının bölge müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, esnafın finans beklentilerinden müteşekkil olan son durumun değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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