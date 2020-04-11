Diş eti çekilmelerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diş eti çekilmelerine dikkat

İHA

Dt. Efe Kaya, diş eti çekilmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Diş eti çekilmelerine dikkat

Dt. Efe Kaya, diş eti çekilmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, öğünler sonrasında besin atıkları iyi temizlenmezse vücut içerisinde bu plaklara karşı reaksiyon başlayacağını kaydederek "Dişler çene kemiği içerisinde bulunur. Dişler çene kemiğine dişler etrafında bulunan lifler ile bağlanır. Bu lifler aynı zamanda bir amortisör görevi görerek dişlerin çiğneme hareketleri sırasında ufak hareketlerine izin verir. Öğünler sonrası dişler üzerinde kalan besin artıkları doğru temizlenmez ise vücut içerisinde bu plaklara karşı reaksiyon başlayacaktır. Ağız içerisinde bulunan bakterilerin besin kaynağı, dişler üzerinde bulunan plaklardır. Bakteriler bu plaklar içerisindeki glikozu kullanarak asit açığa çıkarırlar ve bu asit sonucu dişler etrafındaki kemik erimeye başlar" dedi.
Dt. Kaya, dişlerin ve diş etlerinin çene kemiğinden kaynak alan kılcal damarlar vasıtasıyla beslendiğini ifade ederek, "Kemik erimesi sonrası beslenemeyen diş etleri diş etrafından çekilirler. Diş eti çekilmesinin temel sebebi dişi saran çene kemiğinin bakteriler kaynaklı erimesidir. Çene kemiği dişlerimizi ağızda tutan mukavemet kaynaklarıdır. Kaybedilen her kemik dişin ağızda kalım süresini direk etkileyeceği gibi dişin ağız içerisinde sallanmasına da neden olacaktır. Detertraj işlemi (Diş Taşı Temizliği) dişin sadece yüzeysel bölgesinin temizliğidir. Diş eti çekilmesi varlığında bakteriler diş etrafında bir cep oluşturur. Bu cebin içerisinde bulunan oluşumlar detaylı temizlenmedikçe kemik erimesi ve diş eti çekilmesi durmayacaktır. Böyle bir durumda diş eti cebi kürete edilerek temizlik sağlanır. Küretaj işlemi sonrası hasta altı ayda bir kontrole çağırılarak iyileşme takip edilir. Gerektiği durumlarda idame tedavi uygulanır" şeklinde konuştu.
Dt. Kaya, düzenli hekim kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Oluşabilecek problemlerin erken teşhisi dişlerin ağızda kalım sürelerini çok ciddi oranda etkiler. Hastalar genelde problemlerinin farkında olmadıklarından dolayı altı ayda bir hekimlerini ziyaret ederek vahim tablolardan kaçınabilirler. Diş çürüklerinin başlangıç seviyesi genelde ağrısız seyredeceğinden dolayı erken teşhis durumundan dişlerin kanal tedavisi ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Ağızda bulunan yüzeysel plakların düzenli temizliği diş eti problemlerinin oluşmasına engel olacaktır. Kısacası erken yaş diş kayıplarının önüne geçmek için diş hekimleri sıklıkla ziyaret edilmelidir. Kontrolsüz şeker hastalığı vücudun kanlanmasını ve savunma sistemini bozduğundan diş eti çekilmelerine ve diş eti iltihaplarına neden olabilir. Bu durumda hastanın şeker hastalığı kontrol altına alınarak dental tedavileri tamamlanır. Diş fırçalama sabah kahvaltıdan sonra akşam yatmadan evvel yapılmalıdır. Diş ipi her gün muhakkak kullanılmalıdır. Ağız çalkalama suları gün aşırı kullanılmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Glutatyon tedavisi birçok derde deva oluyor
YEREL HABERLER Glutatyon tedavisi birçok derde deva oluyor
Erzurumlu kadınlardan polise duygusal ihbar
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınlardan polise duygusal ihbar
(Görüntülü) SOKAGA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR ÇALIŞMAYA VE EKMEK SATIŞINA DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAGA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR ÇALIŞMAYA ...
(Görüntülü) Erzurum?da ekmek kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum?da ekmek kuyruğu
(Görüntülü) Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar bakkal ve fırınlara koştu
YEREL HABERLER Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar bakkal ve ...
Kemal Sunal filmi gerçek oldu Sokağa çıkma yasağı haberi vatandaşı sokağa döktü
YEREL HABERLER Kemal Sunal filmi gerçek oldu Sokağa çıkma yasağı ...
Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını ...
Büyükşehir’den esnaf zirvesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den esnaf zirvesi
ESMEK’lerde Kovid-19 seferberliği ESMEK personelleri ve eğitimcilerinden oluşan ekip günde 300 tulum önlük dikip sağlık kuruluşlarına teslim ediyor
YEREL HABERLER ESMEK’lerde Kovid-19 seferberliği ESMEK personelleri ...
Büyükşehir yeni sezonu grup yollarla açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir yeni sezonu grup yollarla açtı
Erzurum’daki STK’lardan ortak açıklama; “Üyelerimiz KGF desteklerinden daha fazla yararlansın”
YEREL HABERLER Erzurum’daki STK’lardan ortak açıklama; “Üyelerimiz ...
Dumlu kavşağında feci kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Dumlu kavşağında feci kaza: 3 yaralı
(Görüntülü) Erzurum'da polis gününde maskeli kutlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da polis gününde maskeli kutlama
Polise asılsız ihbar sürprizi
YEREL HABERLER Polise asılsız ihbar sürprizi
Kaymakam ve Belediye başkanı görev başındaki polislere tatlı ikramında bulundu Aşkale’de Polis Haftası kutlaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye başkanı görev başındaki ...
Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama
YEREL HABERLER Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama
Horasan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına mama ve su desteği
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına mama ve su ...
Aşırı terleme tedavisinde lazerle kesin çözüm
YEREL HABERLER Aşırı terleme tedavisinde lazerle kesin çözüm
Liposuction zayıflama yöntemi değildir
YEREL HABERLER Liposuction zayıflama yöntemi değildir
Saç ekiminde 12 maddeye dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde 12 maddeye dikkat
Çocuklarda alt ıslatmayı önlemenin yolları
YEREL HABERLER Çocuklarda alt ıslatmayı önlemenin yolları
Diş eksikliğine implantla çözüm
YEREL HABERLER Diş eksikliğine implantla çözüm
Oltu’da 10 Nisan Polis günü kutlandı
YEREL HABERLER Oltu’da 10 Nisan Polis günü kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X