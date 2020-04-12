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Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı

İHA

Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı

Erzurum'a sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı. Zabıta personeli ekipler halinde şehrin muhtelif bölgelerindeki vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Vatandaşlar, ‘Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Zabıta kardeşlerimiz bir telefonla bizlere ekmek getirdi. Allah razı olsun’ diye konuştular.

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