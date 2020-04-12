Sosyal medyada ‘Gençlik Buluşması’ Başkan Orhan: “Şuurlu gençliğimiz umut veriyor”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmalarında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Takipçi sayısı İnstagram’da 50 binleri aşan @erzurumlular ve #mcorhan instagram hesapları üzerinden gençlerin konuğu oldu. Başkan Orhan bir saate yakın devam eden programda özellikle güncel konular hakkında gelen soruları yanıtladı. Moderatörlüğünü Hakan Çelik ve Şahin Taşbaşı'nın yaptığı programda Aziziye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal belediyecilik konuları da yer buldu. İlk göreve geldiğinde Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını alan Başkan Orhan, gençlerin ülke gelişimine katkısına vurgu yaptı. Ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyacının bulunduğu son yıllarda gençlerin şuurlu olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, bu durumun gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Avrupa ülkelerine bile yardım yapar hale gelen Türkiye’nin yeni dünya düzeninde baş aktör olacağını iddia eden başkan Orhan, "Türkiye Türkiye'den büyük bir hal almıştır. Tüm dünya ülkelerinin sevgisine mazhar olmuş bir ülkenin evlatlarıyız. Bu durum bizlere büyük misyon yüklüyor. Sürekli değişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.