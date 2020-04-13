Online terapi nedir? Korona günlerinde online terapi nasıl uygulanır?

Uzman Klinik Psikolog Gülcem Yıldırım, online terapi hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Gülcem Yıldırım, “Online terapiye olan talep teknolojinin ve internet kullanıcılarının günümüzde hızla artması ile beraber ciddi oranda artış göstermiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşması, bütün dünyaya erişimi tek bir tuşa indirgemiştir. Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da, dünyada yaygın olarak kullanılan online terapinin ükemizde de çok yakın bir gelecekte hızla yaygınlaşacağı kanaatindeyim. Günümüzde zaman, ulaşım ve yoğun iş şartları nedeniyle pek çok kişi yüz yüze psikoterapi desteği almakta zorlanıyor. Hal böyle olunca psikoterapi desteği almak için online psikoterapiye olan ilgi ve talep gitgide artıyor. Online psikoterapi özellikle; yurt dışında bulunup dil sorunu nedeniyle psikoterapi desteği alamayan kişiler, yoğun iş temposundan dolayı zaman bulamayanlar, içe dönük kişiler, hali hazırda psikoterapi desteği alırken şehir ya da ülke değişikliği yapanlar ve herhangi bir sebepten yüz yüze terapiyi tercih etmeyenler için kurtarıcı bir nitelik taşıyor. Online terapi ; internet üzerinden görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen bir psikoterapi hizmetidir. Online terapi uygulaması genellikle Skype üzerinden yapılır. Bu psikoterapi seansları için internet bağlantınızın, bilgisayarınızın ya da telefonunuzun olması yeterlidir. Online terapi sırasında sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam olması gerekir. Terapistinizin asistanıyla iletişime geçerek sizin için uygun bir gün ve saat belirlersiniz. Seans ücretini, seans öncesinde belirtilen ödeme yöntemiyle ödersiniz (havale, eft gibi yöntemler). Eğer bir Skype hesabınız yoksa Skype uygulamasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Belirlediğiniz gün ve saatte skype uygulamasından terapistinizi görüntülü olarak ararsınız. Seans süresi 50 dakikadır, psikoterapi seanslarındaki tüm kurallar online psikolojik danışmanlık seansları için de geçerlidir. Sorunlarınızdan bahseder ve terapiden ne beklediğinizi anlartırsınız. Ne sıklıkta online terapi yapacağınıza karar verip görüşmeyi sonlandırırsınız. Seans süreniz ve kaç seansa ihtiyacınız olduğu kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Süreçte terapistiniz yüz yüze seansa ihtiyaç duyarsa sizi bu konuda yönlendirecektir. Düzenli olarak online terapiye devam etmeniz terapinin faydasını artıracaktır. Online terapi ücretleri uzmandan uzmana farklılık göstermektedir. Uzmanın klinik tecrübesi, aldığı eğitimler ve mesleki yetkinliği bu ücreti belirleyen en önemli kriterlerdir dedi.

Yıldırım, online terapi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Online terapi pek çok psikoterapi ekolünde uygulanabilmektedir. Ben bütüncül psikoterapi tekniğiyle online terapi yapıyorum. Online emdr terapisi ve online eft terapisi de seanslarımda sıklıkla başvurduğum yardımcı yöntemler arasında. Online Psikolojik Danışmanlık Alabileceğiniz Konular: Online terapide yüzyüze psikoterapi seanslarında çalıştığımız problemlerin neredeyse tamamıyla çalışıyoruz. Bunların başında kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, fobiler, kayıp ve yas terapisi, depresyon, özgüven eksikliği, travmalar, stres, öfke kontrolü, somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk yer alıyor. Online Terapinin Faydaları : Online terapi zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Çağımız teknoloji ve hız çağı, dolayısıyla iş yoğunluğundan dolayı psikoterapistin ofisine gidemeyenler için çok avantajlı bir yöntemdir. Online terapi yurt dışında yaşan Türkler için kendi kültürüne uygun bir terapi yöntemi sağlaması açısından çok değerlidir. Terapide en önemli konulardan biri bizim ailemizden getirdiğimiz değerler, inançlar ve duygulardır. Bu değerleri Türk bir terapist daha kolay anlayacak, danışanının sorununun çözümü böylelikle hızlanacaktır. Online terapi içedönük kişiler için çok avantajlıdır. Sosyal fobi olarak da isimlendiğimiz kişilik örüntüsüne sahip olan kişiler çoğu zaman evden dışarı çıkmak istememekte, bir terapistin kliniğine gitmek bu kişiler için çok zor olabilmektedir. Bu durumda olan kişiler kendini güvende ve emniyette hissettiği ortamlarda terapiye oldukça olumlu yanıt verebilmektedir. Online terapi fiziksel olarak engeli bulunan, herhangi bir sebeple ofise gitmek istemeyen herkes için ideal bir terapi yöntemidir. Online terapi halihazırda terapisi devam eden fakat farklı bir şehire ya da ülkeye taşınması gereken kişiler için terapi sürecinin sekteye uğramaması açısından oldukça faydalıdır. Online Terapi Kimlere Yapılmaz: Online terapi ailelere yapılmaz, yani çift terapisi online terapi için uygun değildir. 18 yaşından küçüklere yapılmaz. (Çocuklar için filial terapi yapılabilir.).”

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