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Korona virüs döneminde evde olan çiftlere öneriler

İHA

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, korona virüs döneminde evde olan çiftlere önerilerde bulundu.

Korona virüs döneminde evde olan çiftlere öneriler

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, korona virüs döneminde evde olan çiftlere önerilerde bulundu.
Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, “Evde kalma süreci birçok çiftin ilişkisini şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Çiftler birbirine tahammül edememeye başladılar ve tartışma oranlarında da büyük bir artış oldu. Peki buradaki asıl problem evde kalmak mı yoksa ilişkide yapılan hatalar mı oldu? İletişimin bu noktada çok önemli bir unsur oldu söylenebilir. Çünkü iletişimdeki kopmalar, ilişkide de sorunlara yol açmaya ve çiftlerdeki tahammülün de azalmasına neden olabiliyor. Başarılı iletişim kurmanın 9 altın kuralından bahsedelim. Bunlar: sevgi, saygı, empati, anlayış, paylaşım, fedakarlık, sabır, tahammül ve hoşgörüdür. Bu dokuz basamaktan herhangi birinde sorun olduğunda o zaman çiftler arasında gerginlik yaşanması olasıdır” dedi.
Kaykaç, sosyal izolasyon döneminde eşlerin birlikte yapabilecekleri şeyler hakkında şu bilgileri verdi:
“Ailece ortak yapılabilecek işleri arttırmak, eşlerin birbirine yükünü azaltması için destek olması, birbirinin olumlu özelliklerini övmek, çocukların eğitimi konusunda birbirine destek olmak, iltifat etmekten kaçınmamak, gelecekle ilgili hayallerine ulaşabilmesi için eşine destek olmak. Ayrıca iletişimde başlı başına dinleme ve konuşma kurallarını eşler kendilerine hatırlatarak iletişimi sürdürebilirler. Çünkü bazen eşler birbirini dinler gibi yapıp, dinlemeyebiliyorlar ve bu da sonrasında bir sorun olarak karşılarına çıkabiliyor. İyi bir dinleyici olmak için; karşınızdaki ile göz teması kurabilirsiniz. Onu dikkatlice dinlediğinizi karşı taraf anlayacaktır. Anladığınız şeyleri karşı tarafa özetleyerek iletebilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir şey varsa da bunu eşinize sormanız önemlidir. Bu sayede yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmış olursunuz. Eşiniz konuşurken sözünü kesmeyin. Konuşma esnasında onu böldüğünüzde karşınızdakinin de iletişim motivasyonu kesilecektir. Son olarak da eşinizi anladığınızı ona aktarmak adına konuşmayı özetleyerek karşı tarafa sunmanız, sağlıklı bir iletişimin temelini oluşturmanızı sağlayacaktır. İyi bir konuşmacı olmak için; Eşler arasında karşıdakini anlayarak dinlemek ne kadar önemli ise; iyi bir konuşmacı olmak adına da karşıdaki kişinin ifadelerini ve duygularını anlamak da o ölçüde önemlidir. Eşinizi anlayabilmek adına evet/hayır soruları yerine; açık uçlu sorular sormayı tercih edebilirsiniz. Bir konudan bahsederken ya da tepkinizi verirken aşırı ayrıntılara girmeyin. Çünkü ayrıntılarda boğulmak konuşmanın akışını olumsuz etkiler. Karşı tarafın olayın özünü anlaması için daha net ve önem verdiğiniz tarafları dile getirmeniz gereklidir. Bazen konuşmalarda sessizlik olabileceğini de kabul etmek gerekir, sorulara anında yanıt alınmadığında konuyu dağıtarak boşlukları doldurmak adına başka sohbetler açmak yerine, sessizliğe alan bırakmak gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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