Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

DHA

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması, Erzurum'da sevinçle karşılandı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da 60 bin adet hazineye ait tarım arazisi var. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye...

Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

<br>Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması, Erzurum'da sevinçle karşılandı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da 60 bin adet hazineye ait tarım arazisi var. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz" dedi.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açma kararı aldı. Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçiye, bedelsiz tahsis edileceği açıklandı. <br>Alınan karar, Erzurum'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Erzurum'daki hazine arazilerinin bir kısmının halen ücret karşılığında kullanıldığını belirten Karaman, alınan kararın sevindirici olduğunu söyledi. Hazine arazilerinin çok verimli olduğunu aktaran Şahset Karaman, "Bakanlıklar tarafından duyurulan projeyi çiftçiler olarak memnuniyetle karşıladık. Bilhassa ücretsiz olması üreticilerimizi daha memnun edecek. Bulunduğumuz bu ovada 53 adet hazine arazisi bulunmakta. Bu ovanın en güzel yeri en verimli toprakları içinde hepsi. İlimiz genelinde de yaklaşık 60 bin adet hazineye ait arazi, tarla var. Bunlarında yüzde 80'i kullanılıyor zaten ama bakanlığımızın açıkladığı gibi ücretsiz olması çiftçiler tarafından daha da memnun edici. Çiftçilerimiz ekimlerini yapmaya başladı" dedi.<br>'BU ARAZİLER İSTENİLDİĞİ GİBİ KULLANILIRSA, İTHALATA GEREK KALMAZ'<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Şahset Karaman, hazine arazilerinin kullanıma açılmasının tarım ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Karaman, "Hazine arazilerimiz daha önceleri bataklık olması nedeniyle ekilemeyen araziydi, ama şimdi bataklıkların çekilmesi, drenaj çalışmaları yapılmasından dolayı çok verimli, düzgün araziler oldu. 60 bin adet tarım arazisini 10 dekardan hesaplarsan çok büyük bir rakama tekabül eder. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz, ithalat da etmeyiz. Arazide genelde hububat, sulu bölgelerde şekerpancarı, silajlık mısır ekilebiliyor. Mercimek, arpa, buğday, yulaf, yem bitkisi ağırlıklı yonca, korunga zaten bizim burada birinci ürünlerimiz. Koronavirüsün de bir an önce bitmesini umuyoruz. Çiftçilerin zaten çoğu dışarıya çıkamıyor. Şu dönem arazilerin en kalabalık olduğu dönemdi ancak hastalık nedeniyle bomboş" diye konuştu.<br>'TEKRAR ORGANİK ÜRETİMDE ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ'<br>Koronavirüsle birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü ifade eden Karaman, şöyle devam etti:<br>"Çiftçilerin tekrar üretime kazandırılması, ciddi manada üretime geçilmesi için hükümetimizin önlem almasını istiyoruz. Tarım Kredi kooperatifi ve bankalara olan borçlardan dolayı çiftçimiz dışarıya çıkamaz durumda. Bir an önce hükümetimizin buna çözüm bulması, bir önlem alınması esnafa diğer kuruluşlara yapılan desteğin çiftçiye de yapılmasını talep ediyoruz. Bu bölgede yaklaşık 100 bin dekar organik üretim yapılırken, 2020 yılı tarım destekleme programı açılırken organik tarım desteğini kaldırdı. Çiftçilerimiz organik tarımdan aldığı destekle üretim yapıyordu. Şu an gübre zaten pahalı, organik üretimde tekrar çiftinin desteklenmesi ve burada organik üretimin artmasını istiyoruz."<br>'BU KARAR ÇOK SEVİNDİRİCİ'<br>Merkez Yakutiye ilçesindeki Mülk köyünde çiftçi Uğur Dumlu, karara çok sevindiklerini bildirdi. Köyünden 20 kilometre uzaklığındaki tarlasında fiğ ektiğini kaydeden Dumlu, "Üniversite mezunuyum. İş bulamayınca baba mesleği olan çiftçilik yapıyorum. O kadar devletin hazinesinde boş arazi var ki buna ihtiyacı olan çok çiftçi var. Onlardan biri de benim. Köyümden 20 kilometre uzaklıktaki bu noktaya geldim ve ekim yapıyorum. Köyümde 200 dönüme yakın hazine arazisi var. Bu karar çok sevindirici. Orası açılırsa ben buraya gelmem ve oradaki tarlayı ekerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ<br>2020-04-15 09:11:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin ...
(Görüntülü) Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını ...
Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’ Aydemir’den vicdani yaklaşım yorumu
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’ Aydemir’den ...
(Görüntülü) Maskeli nikah
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maskeli nikah
Erzurum’da polisten sosyal mesafe tedbirleri Polis PTT ve banka önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralları konusunda uyardı
YEREL HABERLER Erzurum’da polisten sosyal mesafe tedbirleri Polis ...
Erzurum Valiliğinden duygulandıran sessizlik videosu Erzurum’un sessizliği şiirle anlatıldı
YEREL HABERLER Erzurum Valiliğinden duygulandıran sessizlik ...
Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
(Görüntülü) Erzurum'da tahliye hazırlıkları
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da tahliye hazırlıkları
Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye götürülüyor
YEREL HABERLER Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye ...
(Görüntülü) Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını ...
Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
Maskeli nikah
YEREL HABERLER Maskeli nikah
Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
TOBB Borsalar Konseyi Üyeleri telekonferans ile bir araya geldi ETB Başkanı Oral, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ile telekonferans aracılığı ile görüştü
YEREL HABERLER TOBB Borsalar Konseyi Üyeleri telekonferans ile bir ...
Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü yakınlarına gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü ...
Koronaya inat yeşil seferberliği Ilıca için meydan ve otopark projesi
YEREL HABERLER Koronaya inat yeşil seferberliği Ilıca için meydan ve ...
Dikkatler Palandöken’de toplandı Palandöken Belediyesi uygulamaları gündem oluşturdu
YEREL HABERLER Dikkatler Palandöken’de toplandı Palandöken ...
Milletvekili Aydemir Sanayi Üretim Endeksini değerlendirdi Milletvekili Aydemir yüzde 7.5’luk artışa dikkat çekti Milletvekili Aydemir: ‘Onlar konuşur, AK Parti yapar’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Sanayi Üretim Endeksini ...
Korona virüs döneminde evde olan çiftlere öneriler
YEREL HABERLER Korona virüs döneminde evde olan çiftlere öneriler
(Görüntülü) Tavukları vaşak tarafından telef edilen kadının zararını, doğaseverler karşıladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tavukları vaşak tarafından telef edilen ...
Hamilelikte korona virüsün psikolojik etkilerine karşı 7 öneri
YEREL HABERLER Hamilelikte korona virüsün psikolojik etkilerine ...
Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
YEREL HABERLER Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
Aşkale’de ücretsiz maske dağıttılar
YEREL HABERLER Aşkale’de ücretsiz maske dağıttılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X