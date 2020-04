Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

<br>Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması, Erzurum'da sevinçle karşılandı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da 60 bin adet hazineye ait tarım arazisi var. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz" dedi.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açma kararı aldı. Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçiye, bedelsiz tahsis edileceği açıklandı. <br>Alınan karar, Erzurum'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Erzurum'daki hazine arazilerinin bir kısmının halen ücret karşılığında kullanıldığını belirten Karaman, alınan kararın sevindirici olduğunu söyledi. Hazine arazilerinin çok verimli olduğunu aktaran Şahset Karaman, "Bakanlıklar tarafından duyurulan projeyi çiftçiler olarak memnuniyetle karşıladık. Bilhassa ücretsiz olması üreticilerimizi daha memnun edecek. Bulunduğumuz bu ovada 53 adet hazine arazisi bulunmakta. Bu ovanın en güzel yeri en verimli toprakları içinde hepsi. İlimiz genelinde de yaklaşık 60 bin adet hazineye ait arazi, tarla var. Bunlarında yüzde 80'i kullanılıyor zaten ama bakanlığımızın açıkladığı gibi ücretsiz olması çiftçiler tarafından daha da memnun edici. Çiftçilerimiz ekimlerini yapmaya başladı" dedi.<br>'BU ARAZİLER İSTENİLDİĞİ GİBİ KULLANILIRSA, İTHALATA GEREK KALMAZ'<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Şahset Karaman, hazine arazilerinin kullanıma açılmasının tarım ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Karaman, "Hazine arazilerimiz daha önceleri bataklık olması nedeniyle ekilemeyen araziydi, ama şimdi bataklıkların çekilmesi, drenaj çalışmaları yapılmasından dolayı çok verimli, düzgün araziler oldu. 60 bin adet tarım arazisini 10 dekardan hesaplarsan çok büyük bir rakama tekabül eder. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz, ithalat da etmeyiz. Arazide genelde hububat, sulu bölgelerde şekerpancarı, silajlık mısır ekilebiliyor. Mercimek, arpa, buğday, yulaf, yem bitkisi ağırlıklı yonca, korunga zaten bizim burada birinci ürünlerimiz. Koronavirüsün de bir an önce bitmesini umuyoruz. Çiftçilerin zaten çoğu dışarıya çıkamıyor. Şu dönem arazilerin en kalabalık olduğu dönemdi ancak hastalık nedeniyle bomboş" diye konuştu.<br>'TEKRAR ORGANİK ÜRETİMDE ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ'<br>Koronavirüsle birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü ifade eden Karaman, şöyle devam etti:<br>"Çiftçilerin tekrar üretime kazandırılması, ciddi manada üretime geçilmesi için hükümetimizin önlem almasını istiyoruz. Tarım Kredi kooperatifi ve bankalara olan borçlardan dolayı çiftçimiz dışarıya çıkamaz durumda. Bir an önce hükümetimizin buna çözüm bulması, bir önlem alınması esnafa diğer kuruluşlara yapılan desteğin çiftçiye de yapılmasını talep ediyoruz. Bu bölgede yaklaşık 100 bin dekar organik üretim yapılırken, 2020 yılı tarım destekleme programı açılırken organik tarım desteğini kaldırdı. Çiftçilerimiz organik tarımdan aldığı destekle üretim yapıyordu. Şu an gübre zaten pahalı, organik üretimde tekrar çiftinin desteklenmesi ve burada organik üretimin artmasını istiyoruz."<br>'BU KARAR ÇOK SEVİNDİRİCİ'<br>Merkez Yakutiye ilçesindeki Mülk köyünde çiftçi Uğur Dumlu, karara çok sevindiklerini bildirdi. Köyünden 20 kilometre uzaklığındaki tarlasında fiğ ektiğini kaydeden Dumlu, "Üniversite mezunuyum. İş bulamayınca baba mesleği olan çiftçilik yapıyorum. O kadar devletin hazinesinde boş arazi var ki buna ihtiyacı olan çok çiftçi var. Onlardan biri de benim. Köyümden 20 kilometre uzaklıktaki bu noktaya geldim ve ekim yapıyorum. Köyümde 200 dönüme yakın hazine arazisi var. Bu karar çok sevindirici. Orası açılırsa ben buraya gelmem ve oradaki tarlayı ekerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ<br>2020-04-15 09:11:24<br>

