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Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye götürülüyor

İHA

– İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Erzurum'da da kurulan "Vefa Destek Grubu" şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılamaya devam ediyor.

Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye götürülüyor

– İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Erzurum'da da kurulan "Vefa Destek Grubu" şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılamaya devam ediyor.
Erzurum’da Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu, rahatsızlanan 65 yaş üstü vatandaşların talepleri üzerine ikametlerinden alınarak hastaneye götürüldü ve tedavi ettirildi.
Gerekli tedavileri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vefa Destek Grubu ekiplerince ikametlerine geri bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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