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Lazer birçok diş problemini giderebiliyor

İHA

Dt. Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.

Lazer birçok diş problemini giderebiliyor

Dt. Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.
Sadece çürük doku temizlenebildiği için kanal tedavisi gereksiniminin de azaldığını kaydeden Dt. Zafer Kazak, "Lazer ile yapılan diş eti tedavilerinde farklı konseptler vardır. Bu konseptler klasik cerrahi yöntemlerle karşılaştırıldığında işlem şekli, iyileşme süreçleri ve hasta konforu açısından farklılıklar gösterir. Estetik işlemler de daha hızlı ve konforlu bir iyileşme elde edilebilirken, kemik kaybı görülen ileri diş eti hastalıklarında tedavi yaklaşımları tamamen değişebilmektedir. Örneğin, cerrahi tedaviye ihtiyacı olan bazı hastalarda, diş taşları klasik yöntemle (titreşimli ve su soğutması ile çalışan aletlerle) temizlendikten sonra diş etindeki ve diş yüzeyindeki yabancı dokular kombine lazer cihazları ile (çift dalga boylu lazer sistemleri Er:YAG ve Nd:YAG) uzaklaştırıp, dokularda derin dezenfeksiyonyapılabilir. (WPT yöntemi Wavelength optimized Periodontal Therapy). Bu yöntemle açık ameliyatgerektiren diş eti hastalıklarında bile (eğer ileri seviyede kemik desteği gerektirmiyorsa) ameliyatsız tedavi mümkündür. Bu sayede problemli diş etlerinin iyileşmesi hızlı, güvenilir ve ağrısız bir şekilde gerçekleşir" dedi.
Diş Hekimi Kazak, "Çift dalga boyu içeren sert doku ve yumuşak doku lazer cihazları, gelişmiş lazer cihazlarıdır. Bu sistemler yüksek maliyetleri sebebi ile standart olarak her klinikte kullanılamayabilir. Bu durumda lazer destekli çalışılmak isteniyorsa diyot lazer cihazları tercih edilirler. Daha düşük maliyetlerle temin edilebilen bu cihazlar da kısmen kombine cihazlar ile yapılan tedavileri yapabilirler. Diyot lazerlerle kemik, diş gibi sert dokularda çalışılmaması daha kısıtlı tedaviler yapılabilmesinin ana sebebidir" şeklinde konuştu.
Diş Hekimi Kazak, lazerin dişlerde implant sonrası şişlik ve ağrıyı minimuma indirmek için gerekli olduğunu ifade ederek, "Estetik diş hekimliğinde pembe estetik (doğru seviyede ve simetrik dişeti oluşturmak) için, dolgu yaparken çürük temizleme işleminde işlem sırasında ve sonrası ağrı ve komplikasyonu azaltmak ve anestezi ihtiyacını ortadan kaldırmak için, estetik diş hekimliğinde diş beyazlatma için, gömük diş çekimi sırasında kemik aşındırması yapmak için, dişeti hastalıklarının tedavisinde cerrahi işlemlere gerek duymadan tedavilerin tamamlanabilmesi için, kanal tedavisiişlemlerinde komplikasyon riskini azaltmak ve başarı oranını artırmak amacıyla dezenfeksiyoniçin, kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi ve eklem problemlerinde düşük seviye enerjili lazer (DSLT LLLT) uygulamaları ile kısa sürede rahatlama için, diş hassasiyeti tedavisinde hızlı çözüm için, uçuk (Herpes simplex) tedavisinde, aft tedavisinde, LLLT uygulaması ile cerrahi işlemler sonrası iyileşme döneminin daha kısa ve konforlu olması için yapılmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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