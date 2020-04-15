Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi

İHA

Doç.Dr. Karaca Başaran, meme kanseri tedavisi hakkında bilgi verdi.

Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi

Doç.Dr. Karaca Başaran, meme kanseri tedavisi hakkında bilgi verdi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Karaca Başaran, “Meme kanseri Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar arasında en yaygın kanserdir (deri kanseri hariç) ve bir kadının yaşamı boyunca invazif meme kanserine yakalanma riski 8'de 1'dir. Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi (kanser nedeniyle meme organının alınması) veya doğuştan olan meme kayıpları sonrası, meme organının tekrar oluşturulduğu cerrahi işlemdir. Bir kadının meme rekonstrüksiyonu hakkındaki kararını birçok değişken etkilese de en yaygın motive edici faktör, meme kanserinden sonra yapılan mastektomi ile bir veya her iki memenin alınmasıdır. Meme rekonstrüksiyonu teknikleri son yıllarda ciddi anlamda şekilde iyileşmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerin'de, meme kanseri hakkındaki farkındalık, sigorta şirketlerin büyük çoğunluğunun meme rekonstrüksiyon prosedürlerini geri ödeme kapsamına almasına neden olmuştur. Araştırmalar rekonstrüktif meme cerrahisinin meme kanseri sonrası yaşamlarına devam eden hastalar üzerinde pozitif duygusal ve psikolojik etkisi olduğunu göstermiştir. Bu prosedür hastaya meme kanseri ile olan travmatik mücadelenin bittiğine dair bir his verebilmektedir” dedi.
Rekonstrüktif cerrahi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde meme rekonstrüksiyonunda birçok seçeneğin olduğunu ifade eden Dr. Karaca, “Üç ana teknik, meme protezleri, hastanın kendi vücut dokusu (otolog doku) veya bu iki tekniğin kombinasyonu olarak özetlenebilir. Cerrahınız, ilk muayene sırasında detaylı bir tıbbi değerlendirme yapar ve sizin rekonstrüktif cerrahi amaçlarını dikkatle dinler ve sonrasında meme rekonstrüksiyon cerrahisi için size özel tedavi planını açıklar. Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile aynı anda yapılabilir (eş zamanlı rekonstrüksiyon) veya daha sonra yapılabilir (ertelenmiş rekonstrüksiyon). Meme kanserine bağlı mastektomi planlanıyorsa mastektomi sonrası rekonstrüksiyon seçeneklerini hekiminizle görüşmeniz çok önemlidir. Böylece cerrah gelecekte yapılacak rekonstrüktif cerrahi için daha iyi bir temel hazırlayan spesifik mastektomi tekniklerini kullanabilir. Meme rekonstrüksiyonu kısmi veya total mastektomiler için yapılabilir. Unutmayın, artık Amerika Birleşik Devletlerin'de meme kanseri nedeniyle memesi alınacak her hasta, yasal olarak ameliyat öncesi bir plastik cerrah tarafından değerlendirilmek zorunda. Bu tip bir ameliyat olma dönemindeyseniz, bu konularla ilgilenen uzman bir plastik cerraha danışın lütfen” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’un bölge dış ticaret payı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un bölge dış ticaret payı açıklandı
Sinüzit nedir? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER Sinüzit nedir? Belirtileri nelerdir?
Salgınla Ülkücü mücadele
YEREL HABERLER Salgınla Ülkücü mücadele
Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Karslı’dan Başkan Sekmen ve Dölekli’ye teşekkür
YEREL HABERLER Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Karslı’dan ...
Çocuklarda göz kaymasına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda göz kaymasına dikkat
Atademix ile proje yazma kursuna yeniden merhaba
YEREL HABERLER Atademix ile proje yazma kursuna yeniden merhaba
Korona virüs ile baş etmek için uyku kalitesine dikkat
YEREL HABERLER Korona virüs ile baş etmek için uyku kalitesine ...
Lazer birçok diş problemini giderebiliyor
YEREL HABERLER Lazer birçok diş problemini giderebiliyor
Baldırlar da oluşan ağrılara dikkat
YEREL HABERLER Baldırlar da oluşan ağrılara dikkat
Kontrol noktası ve hastane dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Kontrol noktası ve hastane dezenfekte çalışması ...
Erzurum cezaevinde tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Erzurum cezaevinde tahliyeler başladı
(Görüntülü) Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin ...
(Görüntülü) Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını ...
Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’ Aydemir’den vicdani yaklaşım yorumu
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’ Aydemir’den ...
(Görüntülü) Maskeli nikah
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maskeli nikah
Erzurum’da polisten sosyal mesafe tedbirleri Polis PTT ve banka önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralları konusunda uyardı
YEREL HABERLER Erzurum’da polisten sosyal mesafe tedbirleri Polis ...
Erzurum Valiliğinden duygulandıran sessizlik videosu Erzurum’un sessizliği şiirle anlatıldı
YEREL HABERLER Erzurum Valiliğinden duygulandıran sessizlik ...
Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
(Görüntülü) Erzurum'da tahliye hazırlıkları
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da tahliye hazırlıkları
Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye götürülüyor
YEREL HABERLER Yaşlı hastalar polisler tarafından hastaneye ...
(Görüntülü) Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını ...
Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi
YEREL HABERLER Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma ...
Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
YEREL HABERLER Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor
Maskeli nikah
YEREL HABERLER Maskeli nikah

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X