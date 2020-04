Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi

Doç.Dr. Karaca Başaran, meme kanseri tedavisi hakkında bilgi verdi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Karaca Başaran, “Meme kanseri Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar arasında en yaygın kanserdir (deri kanseri hariç) ve bir kadının yaşamı boyunca invazif meme kanserine yakalanma riski 8'de 1'dir. Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi (kanser nedeniyle meme organının alınması) veya doğuştan olan meme kayıpları sonrası, meme organının tekrar oluşturulduğu cerrahi işlemdir. Bir kadının meme rekonstrüksiyonu hakkındaki kararını birçok değişken etkilese de en yaygın motive edici faktör, meme kanserinden sonra yapılan mastektomi ile bir veya her iki memenin alınmasıdır. Meme rekonstrüksiyonu teknikleri son yıllarda ciddi anlamda şekilde iyileşmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerin'de, meme kanseri hakkındaki farkındalık, sigorta şirketlerin büyük çoğunluğunun meme rekonstrüksiyon prosedürlerini geri ödeme kapsamına almasına neden olmuştur. Araştırmalar rekonstrüktif meme cerrahisinin meme kanseri sonrası yaşamlarına devam eden hastalar üzerinde pozitif duygusal ve psikolojik etkisi olduğunu göstermiştir. Bu prosedür hastaya meme kanseri ile olan travmatik mücadelenin bittiğine dair bir his verebilmektedir” dedi.

Rekonstrüktif cerrahi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde meme rekonstrüksiyonunda birçok seçeneğin olduğunu ifade eden Dr. Karaca, “Üç ana teknik, meme protezleri, hastanın kendi vücut dokusu (otolog doku) veya bu iki tekniğin kombinasyonu olarak özetlenebilir. Cerrahınız, ilk muayene sırasında detaylı bir tıbbi değerlendirme yapar ve sizin rekonstrüktif cerrahi amaçlarını dikkatle dinler ve sonrasında meme rekonstrüksiyon cerrahisi için size özel tedavi planını açıklar. Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile aynı anda yapılabilir (eş zamanlı rekonstrüksiyon) veya daha sonra yapılabilir (ertelenmiş rekonstrüksiyon). Meme kanserine bağlı mastektomi planlanıyorsa mastektomi sonrası rekonstrüksiyon seçeneklerini hekiminizle görüşmeniz çok önemlidir. Böylece cerrah gelecekte yapılacak rekonstrüktif cerrahi için daha iyi bir temel hazırlayan spesifik mastektomi tekniklerini kullanabilir. Meme rekonstrüksiyonu kısmi veya total mastektomiler için yapılabilir. Unutmayın, artık Amerika Birleşik Devletlerin'de meme kanseri nedeniyle memesi alınacak her hasta, yasal olarak ameliyat öncesi bir plastik cerrah tarafından değerlendirilmek zorunda. Bu tip bir ameliyat olma dönemindeyseniz, bu konularla ilgilenen uzman bir plastik cerraha danışın lütfen” açıklamalarında bulundu.

