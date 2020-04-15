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İŞKUR’dan kısa ödenek semineri

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi, dünyada etkili olan korona virüs (Covid19) salgınına karşı tedbir kapsamında, haftalık yönetim kurulu toplantısını internet üzerinden görüntülü yaptı. Toplantıya katılan İş Kur Erzurum Müdürü Abdulkadir Mutlu'da Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere İŞKUR tarafından verilen destekler hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

İŞKUR’dan kısa ödenek semineri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi, dünyada etkili olan korona virüs (Covid19) salgınına karşı tedbir kapsamında, haftalık yönetim kurulu toplantısını internet üzerinden görüntülü yaptı. Toplantıya katılan İş Kur Erzurum Müdürü Abdulkadir Mutlu’da Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere İŞKUR tarafından verilen destekler hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süredir internet üzerinden görüntülü yapılan yönetim kurulu toplantısının bu haftaki oturumuna Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ile Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı ve İş Kur Erzurum Müdürü Abdulkadir Mutlu da katıldılar. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Korona virüsle ulusal olarak mücadele ettiğimiz bu süreçte en önemli kuralın sosyal mesafe olduğunu belirterek, salgının ekonomik ve sosyal boyutunun değerlendirdi. Demir, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığına karşı devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ailesi olarak her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmekteyiz. Devletimiz virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Sağlık çalışanlarımız uykularından, ailelerinden feragat ederek canla başla çalışıyor. Biz de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olarak, bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret ederken, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bunun için tedbirimizi alıp, 'durmak yok yola devam' diyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra ise, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle faaliyetlerinde azalma veya durma seviyesine gelen işverenlere üç aya kadar Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.
İş verenlerin bu konuda mağdur olmaması için muhasebecilerine haftanın belirli günlerinde grup şeklinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bilgi verildiğini söyleyen Mutlu, "Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile de 6 aya kadar uzatılabilir. Kısa çalışma talep eden işveren; Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilirler. Başvurular, iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için korona virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek. Başvurular, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından değerlendirilerek uygunluk verilen işletmelerde, Kısa Çalışma Ödeneği hak eden işçilere ödeme yapılacak ve bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası primleri de yatırılacaktır" dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli’de kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletinin ve halkının yanında yer alarak destekçisi olmayı kendine şiar edinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin bu süreçte de başta üyeleri olmak üzere; tabandan gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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